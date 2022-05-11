Субботник в «Роще памяти»

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» - это негласный девиз «Рощи памяти» у деревни Малые Колпаны, где каждое дерево посажено в память о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и кто погиб, выполняя свой воинский долг, в последующие годы. Это общественное пространство тоже «Бессмертный полк». Большая часть деревьев здесь – именные.

К празднику Победы жители деревни Малые Колпаны установили к информационным табличкам вазоны для цветов, а также благоустроили несколько клумб, куда будут высажены цветы.

Вера Георгиевна Бондарева от воспитанников группы «Солнышко» центра «Дарина» в память о погибших воинах посадила каштан.

Волонтеры общественного движения «Волонтеры Медики» Гатчинского района установили памятную табличку с историей донорского движения в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что «Роща Памяти» - эта народная инициатива и реализуется она силами народа. Люди сами спланировали рощу, сами копали, сами сажали различные деревья и сами теперь благоустраивают и поддерживают порядок, привлекая в свою команду все новых и новых единомышленников.

Татьяна Можаева