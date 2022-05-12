13 мая отключат свет в Гатчине и Вырице

С приближением весенне-летнего периода в почтовых отделениях вырос спрос на страховки от последствий укусов клещей. С начала года жители региона оформили 2500 полисов «Антиклещ», это на 28% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего в 2021 г. клиенты в Петербурге и Ленинградской области приобрели 3385 страховок от укусов насекомых.