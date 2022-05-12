13 мая отключат свет в Гатчине и Вырице
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Вырице.
Рубрики: ЖКХ
13.05.2022 с 09:00 до 15:00
г. Гатчина:
ул. Торфяная д. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 11; ул. Станционная д. 6, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Промышленная д. 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10; СНТ "Солнечный луч"; ул. Механическая д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8.
13.05.2022 с 09:00 до 13:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Нахимсона д. 8-39; ул. Витебская д. 16-22; ул. Рыбинская д. 1-20;ул. Мичурина д. 52А-100; ул. Таллинская д. 1-22; пер. Школьный д. 1-12; ул. Кольцевая д. 1-15; ул. Купальная д. 3-27; наб. Космонавтов д. 34; ул. Рождественская д. 1-9; пр. Урицкого д. 141-177.
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