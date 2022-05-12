Молодежный совет Сиверского городского поселения присоединился к федеральному проекту Росмолодежи «Диалог на равных», в рамках которого молодые люди общаются с лидерами мнений различных областей - политики, спорта, культуры и бизнеса.

Ребята уже пообщались с главой администрации Сиверского городского поселения Дмитрием Румянцевым, а в преддверии фестиваля молодых избирателей встретились с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Людмилой Тептиной, которая представляет в областном парламенте в том числе и Сиверское поселение.

Тему встречи активисты Молодежного совета обозначили так: «Наш путь зависит от нашего выбора!» И первый вопрос, который они задали Людмиле Тептиной:

– Каково это, быть депутатом, сложно ли?

- Для того, чтобы стать депутатом, самое главное – внутреннее желание, желание помогать людям. Нужно изначально иметь позитивное отношение к людям. Депутат работает с людьми, а люди приходят разные - и молодые, и пожилые. И с разным настроением. И с разным отношением к власти. И с разными вопросами.

- Наверняка есть недовольные. Как вы реагируете на критику в свой адрес?

- Конечно, случается разное. Недаром говорят, сколько людей – столько мнений. К критике научилась относиться спокойно – уважаю мнение каждого человека.

Как правило, когда начинаешь беседовать с человеком, объяснять доводы, которые заставили принять то или иное решение, со мной соглашаются. Я не люблю только оголтелой критики, когда «критика ради критики», когда человеку что не предложи – все плохо. А в остальных случаях я готова к конструктивному диалогу, ведь бывает, что только в споре рождается истина – появляется новое решение.

- Вы являетесь депутатом Законодательного собрания уже третий созыв. Что Вас вдохновляет продолжать заниматься столь непростой работой?

- Я выросла в семье, где вопросы помощи людям в той или иной степени звучали всегда, а депутат - это, прежде всего, защитник интересов людей.

Моя мама Капитолина Константиновна Васькова многие годы была первым секретарем Гатчинского райкома ВЛКСМ. Двенадцать (!) созывов избиралась в Совет депутатов трудящихся города Гатчины, была секретарем Гатчинского Совета. Ее очень многие в Гатчине знали и помнят до сих пор, потому что она всегда помогала людям в решении их проблем. И этим я жила в детстве.

Поэтому и профессию врача выбрала – чтобы помогать людям. И решила стать депутатом тоже поэтому.

Каждый раз, обсуждая тот или иной вопрос, я думаю о том, что решение должно помочь конкретным людям. И знаете, как приятно, когда удается добиться решения какого-то вопроса! Это и вдохновляет!

- Опишите свой рабочий день.

- У депутатов рабочие дни очень разноплановые. Ежемесячно у нас проходят заседания профильных комиссий, где мы рассматриваем и обсуждаем вопросы прежде, чем их вынести на заседание Законодательного собрания. Я состою в трех комиссиях – по здравоохранению, по вопросам социальной политики и по ЖКХ. Соответственно, к каждой из них надо готовиться, разбирать документы.

Заседание Законодательного собрание занимает обычно целый рабочий день. Мы рассматриваем, порой, по 30-40 самых разных вопросов.

Я много взаимодействую с общественными организациями – встречаюсь с их активистами, выслушиваю пожелания и предложения. Провожу встречи с разными трудовыми коллективами. Очень важно держать «руку на пульсе», знать настроение жителей.

Большая работа ведется в округе. В Законодательном собрании я представляю интересы жителей Сиверского избирательного округа. Он достаточно большой и включает в себя часть города Гатчины, а также Сиверское, Вырицкое, Дружногорское, Кобринское, Сусанинское и Новосветское поселения. Я веду прием избирателей, стараюсь содействовать в решении вопросов, которые ставят передо мной жители округа. Активно взаимодействую с руководителями всех поселений, помогаю в продвижении проектов на областном уровне. Если требуется ускорить решение какого-то вопроса, то вместе с руководителями поселения выезжаем в областные комитеты и там доказываем важность его решения…

Одним словом, работа разноплановая. Задач перед депутатом стоит много.

- Как Вы относитесь к молодым депутатам?

- Очень хорошо отношусь и к молодым депутатам, и к молодежи вообще. И в своей профессиональной деятельности, и в депутатской работе я вижу и понимаю, что молодежь – это те люди, которые дают нам новые идеи, новую энергию, наше движение вперед. Молодежь быстро все схватывает и выбирает нужный путь.

…А еще ребят интересовало, с какого возраста можно стать депутатом Законодательного собрания региона и какое лучше получить образование. В свою очередь Людмила Анатольевна спросила, чем занимается Молодежный совет Сиверского поселения. Как рассказали ребята, они участвуют в субботниках и патриотических акциях, призывают молодежь к ведению здорового образа жизни, помогают в проведении спортивных мероприятий и участвуют в них сами, занимаются волонтерством, помогают Центру патриотического воспитания «Чкалов Парк».

Завершился разговор темой об ответственности, в том числе об ответственном отношении к выборам.

- Ответственность должна быть всегда, при принятии любого решения.

Выборы – это тоже ответственный шаг. И когда кто-то не ходит на выборы – его голос просто выбывает из борьбы, - отметила Людмила Тептина. И дала ребятам совет: «Делайте то, что вам нравится, много не обещайте, а что пообещали – выполняйте. Меньше слов – больше дела!»

Елена Суралёва