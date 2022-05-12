Фестиваль чтецов «Живое слово»

Фестиваль является ярким событием в календаре культурных мероприятий Гатчинского муниципального района. На протяжении 11 лет он объединяет одаренных и талантливых людей в области искусства, поэзии, литературы и собирает сотни участников, что является подтверждением заинтересованности в сохранении и поддержке культурного многообразия, популяризации и возрождения интереса к чтению среди детей и молодежи.

Участники фестиваля – талантливые чтецы, которые своими эмоциональными выступлениями позволяют зрителям сочувствовать, переживать, смеяться. Каждый участник смог показать свое мастерство во владении искусством художественного слова.

На протяжении фестиваля выступали люди различных возрастных категорий - от юных дошкольников до людей мудрого возраста. Были представлены номера в различных видах жанра.

Фестиваль даёт возможность проявить себя и приобщиться к глубине и красоте русского языка. Хочется привести слова классика русской литературы А.И. Куприна: «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры... Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». Именно под таким девизом прошло это культурное мероприятие.

Большое спасибо помощникам и волонтерам за помощь в подготовке и проведении фестиваля, организаторам.

Благодарим членов жюри фестиваля: преподавателя сценической речи и актерского мастерства, руководителя методического объединения педагогов по направлению «Художественное слово» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных Светлану Николаевну Белощенко, главного режиссера театрально-концертного комплекса «Карнавал», руководителя театральной студии «Арт-Диалог» Ирину Евгеньевну Пейсаховскую, главного режиссера творческого объединения «ТЕАТРиК» Юрия Ивановича Давыдкина и актера этого объединения, лауреата международных и всероссийских конкурсов Сергея Сергеевича Богмута.

Гран-при открытого фестиваля «Живое слово» завоевала Евпраксия Леонтьевна Лукашевич (Ламповская сельская библиотека).

Поздравляем лауреатов XI фестиваля чтецов «Живое слово»:

Номинация: «Групповое чтение»

- лауреат 1 степени - коллектив «Эксклюзив» (Елизаветинский сельский культурно-библиотечный комплекс), лауреат 2 степени - образцовый театр «Мозаика» (Войсковицкая ДШИ), лауреат 3 степени - кружок театрального искусства «Калейдоскоп» (Вырицкий КДЦ).

Номинация: «Мастер звучащего слова»

- лауреат 1 степени - Наталья Георгиевна Скрыдлова (студия «Художественное слово» ДЮТЦ «Васильевский остров»), лауреат 2 степени - Анна Аркадьевна Градович (Карташевский клуб), лауреат 3 степени - Юлия Чистякова (театральная студия «Конфетти» п. Вырица).

Номинация: «Художественное слово»

Возрастная категория 8-10 лет

- лауреат 1 степени - Вика Миронова (Войсковицкая ДШИ), лауреат 2 степени - Тихон Фильченков (Пудостьская школа), лауреат 3 степени - Мария Бардина (Войсковицкая ДШИ).

- дипломанты 1 степени - Никита Осипов (Рейзинский сельский клуб), Нина Семёнова (театральная студия «Конфетти» п.Вырица), Даша Зубко (Войсковицкая ДШИ), Ксения Николаева (Ламповская сельская библиотека), Анита Спиркова (Войсковицкая ДШИ).

- специальный приз от жюри - Таисия Григорьева (Пудостьская школа).

Возрастная категория 11-14 лет

- лауреат 1 степени - Милана Ахмедханова (Войсковицкая ДШИ), лауреат 2 степени - Макар Харламов (театральная студия «Конфетти» п. Вырица), лауреат 3 степени - Андрей Зеленов (студия «Художественное слово» ДЮТЦ «Васильевский остров»).

- дипломанты 1 степени - Мохаммад Ариана Ариф (Ламповская сельская библиотека), Стефания Ласточкина (студия «Художественное слово» ДЮТЦ «Васильевский остров»), Евгений Спиридонов (СККЦ «Юбилейный»), Мария Рапирович (Рейзинский сельский клуб).

Возрастная категория от 15 лет и старше

- лауреат 1 степени - Людмила Ранцева (Пудостьский КДЦ), лауреат 2 степени - Валентина Белякова (Сяськелевский информационно-досуговый центр), лауреат 3 степени - Галина Жданова (Сяськелевский ИДЦ),

- дипломант 1 степени - Эльвина Андреева (Рейзинский сельский клуб).

Мы поздравляем победителей, благодарим всех участников за любовь к слову. Набирайтесь мастерства, читайте про себя и вслух. До новых встреч!

Оргкомитет фестиваля чтецов «Живое слово»