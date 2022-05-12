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Гатчинский спортсмен покорил «Янтарную вершину»

Гатчинский скалолаз Иван Балакаев занял 2 место на Первенстве России и Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию «Янтарные Вершины» в Калининграде.

Рубрики:  Спорт

Высокий результат позволил спортсмену попасть в сборную команду России и дал возможность выступить в финале Спартакиады учащихся России 2022 года в Перми.

Вместе с Иваном в Пермь отправятся ещё 3 спортсмена из Гатчины - Захар Воробьев, Алексей Приказчиков и Дмитрий Роймуев.

Поздравляем ребят и их тренеров!