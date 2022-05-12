Как молодежь помогла провести день победы

— Главная задача для нас — подарить ветеранам в День Победы настоящий праздник. В России сегодня проживает менее 23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели успеть поблагодарить каждого из них за то, что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке.

В Ленинградской области добровольцы нашего Движения совместно с партией «Единая Россия» поздравили с 9 мая и вручили подарки более 300 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Кроме того, продолжается вручение бесплатных мобильных телефонов с «тревожной» кнопкой для 3080 жителей Блокадного Ленинграда, проживающих в нашем регионе.

В эти дни для нас было важно поддержать и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это порядка 460 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов долгое время не могли надеть свои парадные кители, медали. Это было просто небезопасно.

В Ленинградской области среди эвакуированных есть ветеран Великой Отечественной войны — Раиса Ивановна Яринских из Мариуполя. Это очень душевный и добрый человек. Несмотря на возраст, Раиса Ивановна активно помогает другим переселенцам, подбадривает их, выводит на прогулку. За это её все называют ласково Мама Рая. Мы тоже поздравили Раису Ивановну с Днём Победы.

Она рассказала, как после обстрела украинскими ВСУ рядом с её домом образовалась воронка, вылетели стекла, как бежала в летней куртке к автобусу вместе с другими, как над ней проносились снаряды. Очень жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом, приходится переживать такие страшные события.

Мне очень приятно, что удалось помочь попасть на Парад Победы на Красной площади ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Лодейнопольского муниципального района Александру Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник легендарного танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию. Александр Дмитриевич остался очень доволен.

Молодёжь Ленинградской области также помогла организовать Парад Победы на Красной площади. Наш регион и весь Бокситогорский район могут гордиться Анной Медведевой — финалистом конкурса «Послы Победы». Она вошла в 100 лучших добровольцев России и была привлечена к организации главного Парада страны. Конкурс проводится Волонтёрами Победы с 2015 года при поддержке Президента России В.В.Путина.

Всего в нашей стране более 100 000 добровольцев помогли в проведении праздничных мероприятий. В Ленинградской области волонтёры раздавали Георгиевские ленты, сопровождали Бессмертный полк, поздравляли ветеранов, благоустраивали памятные места и воинские захоронения. Здорово, что у нас такая неравнодушная молодёжь!

Подвиги Героев Великой Отечественной войны не должны быть забыты, наш долг свято хранить память о них и передавать следующим поколениям.