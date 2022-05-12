Новые ответы экспертов: Росреестр Ленобласти отвечает на проблемные вопросы дачных и садоводческих товариществ

Вопрос: Есть постановление о присвоении адреса зданию, необходимо ли обращаться в орган регистрации прав за внесением изменений в адрес объекта?

Ответ: Органы местного самоуправления, после присваивания, изменения или аннулирования адреса объектов адресации размещают сведения об адресах в государственном адресном реестре.

Далее, оператор федеральной информационной адресной системы, осуществляющий ведение государственного адресного реестра, не позднее чем через 5 рабочих дней, передаёт данные сведения в Росреестр для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Однако, если сведения не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном для представления заявления на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении соответствующих сведений в ЕГРН.

Вопрос: Земельный участок общего назначения поставлен на кадастровый учет. По новому законодательству необходимо осуществлять регистрацию права общей долевой собственности за участниками СНТ – собственниками земельных участков. Однако члены садоводства против и выразили желание на собрании о передаче в собственность садоводства земель общего назначения. Кроме того, процедура регистрации общей долевой собственности очень сложная, садоводство большое и некоторых членов садоводства невозможно найти.

Каким образом садоводству решать вопрос?

Ответ: Согласно п.16 ст.54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, право коллективной совместной собственности граждан на земельные участки общего назначения признается правом общей долевой собственности лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства.

В данном конкретном случае СНТ было выдано в 1992 году свидетельство о праве собственности. Указанное свидетельство подтверждает ранее возникшее право коллективной совместной собственности граждан-членов садоводства на земельные участки. В отношении земельного участка общего пользования может быть осуществлена только государственная регистрация права общей долевой собственности правообладателям всех земельных участков, расположенных в границах соответствующего товарищества, в том числе не являющихся его членами. Вопрос об установлении размеров долей может быть решен только на общем собрании членов товарищества.

Протокол общего собрания должен содержать полные сведения о всех правообладателях всех земельных участков (включая Ф.И.О., паспортные данные, кадастровые номера участков, находящихся в собственности), расположенных в границах соответствующего товарищества, в том числе не являющихся его членами, подписи всех членов СНТ, с указанием размера долей в праве общей долевой собственности.

Иная возможность у членов садоводства только как регистрация права общей долевой собственности на земельный участок общего назначения отсутствует.

Изменения в Закон о государственной регистрации позволяют обратиться за государственной регистрацией представителю собственников земельных участков, избранному и уполномоченному общим собранием членов товарищества.

При этом необходимо приложить указанный протокол собрания и оплатить государственную пошлину в размере 100 рублей на каждого собственника.

Вопрос: На основании каких документов можно поставить на кадастровый учет жилой дом на садовом участке?

Ответ: До 1 марта 2026 года, в рамках «Дачной амнистии», можно оформить право собственности или поставить на кадастровый учёт жилые дома на участках «для ведения садоводства», для ведения ЛПХ в границах населенного пункта, для ИЖС и т.п. на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

Представитель А СРО «Кадастровые инженеры» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Мартынова:

«Сведения о жилом доме, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации. Технический план вам поможет составить кадастровый инженер.

При этом уведомлять органы местного самоуправления о планируемом строительстве, реконструкции и об окончании строительства больше не требуется».

Вопрос: Кроме жилых домов, какие объекты можно оформить?

Ответ: Под «Дачную амнистию» попадают различные хозяйственные постройки, которые были возведены на садовых участках: баня, гараж, другие объекты капитального строительства, для которых не требуется разрешения на строительство.

Вопрос: Сколько нужно платить за оформление дома по «Дачной амнистии»?

Ответ: Размер госпошлины за регистрацию прав на объекты по «Дачной амнистии» составляет 350 рублей.

Вопрос: Что будет, если не оформить свою недвижимость?

Ответ: Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом право собственности нет. Однако, в таком случае, гражданин не сможет ее продать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.