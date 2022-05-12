Новые ответы экспертов: Росреестр Ленобласти отвечает на проблемные вопросы дачных и садоводческих товариществ
Эксперты Росреестра ответили на вопросы, волнующие дачников.
Вопрос: Есть постановление о присвоении адреса зданию, необходимо ли обращаться в орган регистрации прав за внесением изменений в адрес объекта?
Ответ: Органы местного самоуправления, после присваивания, изменения или аннулирования адреса объектов адресации размещают сведения об адресах в государственном адресном реестре.
Далее, оператор федеральной информационной адресной системы, осуществляющий ведение государственного адресного реестра, не позднее чем через 5 рабочих дней, передаёт данные сведения в Росреестр для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Однако, если сведения не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном для представления заявления на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении соответствующих сведений в ЕГРН.
Вопрос: Земельный участок общего назначения поставлен на кадастровый учет. По новому законодательству необходимо осуществлять регистрацию права общей долевой собственности за участниками СНТ – собственниками земельных участков. Однако члены садоводства против и выразили желание на собрании о передаче в собственность садоводства земель общего назначения. Кроме того, процедура регистрации общей долевой собственности очень сложная, садоводство большое и некоторых членов садоводства невозможно найти.
Каким образом садоводству решать вопрос?
Ответ: Согласно п.16 ст.54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, право коллективной совместной собственности граждан на земельные участки общего назначения признается правом общей долевой собственности лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства.
В данном конкретном случае СНТ было выдано в 1992 году свидетельство о праве собственности. Указанное свидетельство подтверждает ранее возникшее право коллективной совместной собственности граждан-членов садоводства на земельные участки. В отношении земельного участка общего пользования может быть осуществлена только государственная регистрация права общей долевой собственности правообладателям всех земельных участков, расположенных в границах соответствующего товарищества, в том числе не являющихся его членами. Вопрос об установлении размеров долей может быть решен только на общем собрании членов товарищества.
Протокол общего собрания должен содержать полные сведения о всех правообладателях всех земельных участков (включая Ф.И.О., паспортные данные, кадастровые номера участков, находящихся в собственности), расположенных в границах соответствующего товарищества, в том числе не являющихся его членами, подписи всех членов СНТ, с указанием размера долей в праве общей долевой собственности.
Иная возможность у членов садоводства только как регистрация права общей долевой собственности на земельный участок общего назначения отсутствует.
Изменения в Закон о государственной регистрации позволяют обратиться за государственной регистрацией представителю собственников земельных участков, избранному и уполномоченному общим собранием членов товарищества.
При этом необходимо приложить указанный протокол собрания и оплатить государственную пошлину в размере 100 рублей на каждого собственника.
Вопрос: На основании каких документов можно поставить на кадастровый учет жилой дом на садовом участке?
Ответ: До 1 марта 2026 года, в рамках «Дачной амнистии», можно оформить право собственности или поставить на кадастровый учёт жилые дома на участках «для ведения садоводства», для ведения ЛПХ в границах населенного пункта, для ИЖС и т.п. на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.
Представитель А СРО «Кадастровые инженеры» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Мартынова:
«Сведения о жилом доме, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации. Технический план вам поможет составить кадастровый инженер.
При этом уведомлять органы местного самоуправления о планируемом строительстве, реконструкции и об окончании строительства больше не требуется».
Вопрос: Кроме жилых домов, какие объекты можно оформить?
Ответ: Под «Дачную амнистию» попадают различные хозяйственные постройки, которые были возведены на садовых участках: баня, гараж, другие объекты капитального строительства, для которых не требуется разрешения на строительство.
Вопрос: Сколько нужно платить за оформление дома по «Дачной амнистии»?
Ответ: Размер госпошлины за регистрацию прав на объекты по «Дачной амнистии» составляет 350 рублей.
Вопрос: Что будет, если не оформить свою недвижимость?
Ответ: Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом право собственности нет. Однако, в таком случае, гражданин не сможет ее продать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.