В Мариенбурге прошёл концерт в честь Победы!

Народный концерт «Песни Победы», организованный Школой третьего возраста Гатчинского района совместно с участниками арт-кафе «Компромисс», собрал и жителей всех возрастов. Участников праздника приветствовали председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева и председатель комитета по местному самоуправлению районной администрации Игорь Павлов.

Вела концертную программу лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Веретенникова. В этот знаменательный день прозвучали песни военных лет, а также песни и стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Артисты и зрители пели любимые песни хором, аплодировали талантливым вокалистам и зажигательным танцорам.

Чтобы этот день надолго остался в памяти, к нему готовились, как говорится, всем миром: сделали уборку, украсили двор, отрепетировали номера и составили программу концерта.

В завершении праздника прозвучали теплые слова благодарности. Гатчинского депутата Сергея Павлова благодарили за всестороннюю поддержку и помощь в организации праздника, магазин «Дикси» - за предоставленную площадку, Совет ветеранов микрорайона Мариенбург и лично Ларису Царькову, а также учащихся школы № 7, волонтеров Школы третьего возраста - за помощь в уборке территории, подготовке и проведении праздника, преподавателя Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова Елену Королеву - за предоставленную аппаратуру и помощь в проведении концерта, рукодельниц Школы третьего возраста - за изготовление памятных брошей для ветеранов и ростовых цветов для украшения праздника. И, конечно же, сердечно поблагодарили всех участников концерта: арт-кафе «Компромисс», студию «Людмила» и хор «Радуга» Школы третьего возраста, всех солистов и чтецов. Без них этот праздник не был бы столь ярким.

Татьяна Можаева

Фото Сергея Павлова