Экзамены-2022: возвращаемся к полному формату

Как подчеркнул заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, ежегодная кампания ГИА — один из важных этапов для наших выпускников: «Ребята уже вышли на финишную прямую для того, чтобы определиться в жизни: кем они будут и куда они дальше пойдут».

Как рассказала исполняющая обязанности председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых, впервые за последние два года государственная итоговая аттестация в России пройдет в прежнем, «допандемийном» формате.

Как известно, во время пандемии государственная итоговая аттестация и для девятых, и для одиннадцатых классов проходила в рамках вынужденных ограничений. В частности, выпускники одиннадцатых классов, не планировавшие поступление в высшие профессиональные организации, в экзаменах не участвовали; был отменен обязательный экзамен по базовой математике; не сдавали экзамены по выбору предметов выпускники девятых классов.

В этом году государственная итоговая аттестация будет уже полноценной. Выпускников девятых классов ждут два обязательных экзамена - по математике и русскому языку, и два экзамена по выбору. Выпускники одиннадцатых классов сдают два обязательных экзамена - по русскому языку и либо базовой, либо профильной математике. Количество предметов по выбору зависит от желания выпускника.

В 2022 году в Гатчинском районе к единому государственному экзамену (ЕГЭ) допущены 738 выпускников одиннадцатых классов. Основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 1895 девятиклассников, из них 169 обучающихся с особыми возможностями здоровья. Для ребят с особыми возможностями здоровья аттестация пройдет в формате государственного выпускного экзамена, главным отличием которого является упрощенная форма его сдачи.

Наталья Быстрых отметила, что подготовка к экзаменационной кампании 2022 года, как всегда, была широкомасштабной и велась сразу в трех направлениях — информационной, предметной и психологической готовности. Особенное внимание уделялось психологической подготовке школьников к экзаменационной кампании.

Как считает Наталья Быстрых, особенно непросто будет в этом году выпускникам одиннадцатых классов. В 2020 году, в период окончания ими девятого класса, процедура ГИА для выпускников девятых классов была отменена из-за распространения коронавирусной инфекции. А это значит, что экзаменационная кампания 2022 года для этих ребят будет первым опытом. Кроме того, в последние два года учебное время вынужденно сокращалась из-за введения дополнительных каникул.

Важным психологическим подспорьем и для учеников, и, особенно, для их родителей, стала традиционная Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», проведенная в марте. Родителям была предоставлена уникальная возможность какое-то время побыть в роли своих детей и поучаствовать в написании мини-экзаменационной работы по математике базового уровня.

Государственная экзаменационная кампания 2022 года, как и прежде, проходит в несколько этапов: досрочный, основной и дополнительный периоды. Для обучающихся одиннадцатых классов досрочный период организован для выпускников прошлых лет и студентов средних профессиональных организаций, а дополнительный (сентябрьский) - для выпускников текущего года, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основной период.

Основной период сдачи ГИА для одиннадцатых классов начнется 19 мая, для девятых классов – 26 мая.

Самым популярным экзаменом по выбору по-прежнему остается обществознание. Как отмечают сотрудники комитета образования, в этом году довольно много выпускников выбрало информатику и ИКТ. Для сдачи этого экзамена в компьютерной форме в Гатчинском районе подготовлено 66 рабочих мест в трех пунктах проведения экзаменов.

Выпускники одиннадцатых классов будут сдавать ЕГЭ в пяти пунктах проведения экзаменов (ППЭ): в школах №1, №2 и №8 в Гатчине, в Сиверской гимназии и в Коммунарской школе №1. Для девятиклассников организованы 23 ППЭ.

Чтобы минимизировать риски, наиболее массовые экзамены будут «разведены» по нескольким датам. При этом количество детей в аудиториях останется прежним — 15 человек. Все ограничительные и санитарные меры будут соблюдены. В целях обеспечения безопасности в дни проведения экзаменов в каждом ППЭ будут находиться сотрудники полиции и медицинские работники.

Как отметила Наталья Быстрых, по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА Ленинградская область уже традиционно находится в «зеленой зоне», второй год подряд занимая первое место в рейтинге Рособрнадзора по качеству и эффективности его проведения. Свою лепту в это достижение региона вносит и Гатчинский район.

Юлия Лысанюк