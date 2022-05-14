Война и кукольный театр - что между ними может быть общего? Но именно кукла - универсальный инструмент в руках актёра. Кукла могла подбодрить бойцов перед предстоящим боем, придать веры в победу, вызвать смех раненых в госпиталях и дать свет надежды для детей, прошедших самые страшные испытания в своей жизни.

Чаще всего о войне говорят со слезами на глазах, вспоминая погибших и отдавая честь людям, жившим в те годы. В этот раз юные артисты Сяськелевского поселения решили, что грусти в этот День Победы не будет места.

Ребята подготовили целый кукольный спектакль «И шуткой били мы врага!», где Петрушка стал солдатом и отправился на войну. Но как же главному затейнику да без шуток, танцев и песен на войне?! Даже встретив Гитлера, наш герой ни капли не испугался, а, наоборот, ещё настойчивее стал бить врага, объясняя, в чём сила каждого нашего солдата и почему «Победа за нами».

Петрушка:

- А мы за Русь Матушку

из орудий будем бить.

Наша армия сильна -

Нет пощады для врага.

Вот достанем мы тебя,

И пойдёт тогда молва.

Будет люди ликовать,

Наших воинов прославлять,

Под Рейхстагом танцевать,

Руссишь песни запевать!

Сила не только в орудиях и хорошей броне. Сила и в душе, культуре, воспитании и даже юморе. Этим отличается наш солдат.

В результате враг был повержен! Победу праздновали как могли - запевали известные песни, кружились в вальсе под майские ноты и с улыбкой шутили про войну.

Второй год представление увидели жители четырех деревень: Большое Ондрово, Старые Низковицы, Фьюнатово и Жабино.

В представлении участвовали преподаватели и учащиеся Сяськелевской ДШИ, театральной студии «ССП», сотрудники Сяськелевского ИДЦ, а также военнослужащие в/ч 41480.

Мы выражаем слова благодарности администрации Сяськелевского сельского поселения в лице Елены Евгеньевны Федоровой за осуществление и поддержку наших творческих задумок, жителям д. Б.Ондрово (за сладкий подарок для артистов) и всем жителям, которые пришли поддержать нас своими аплодисментами!

Мы обещаем, что юная агитбригада обязательно вернётся к вам в следующем победном мае!

Н.Г. Кирилина, М.А. Федорова