Любите своих детей!
Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. Герои нашего праздничного интервью - семья Логиновых из поселка Вырица: супруги Александр и Александра и их дочери – 7-летняя Анастасия и 1,5 годовалая малышка Анна. Мы познакомились с Логиновыми на традиционном фестивале-конкурсе молодых семей Гатчинского района «Все начинается с семьи», посвященном Году Команды 47 в Ленинградской области. Стаж их семейной жизни 11 лет. Папа Александр Логинов – программист-электрик, мама Александра – специалист МФЦ.
Семейная команда Логиновых появилась на сцене фестиваля из «Книги жизни» в царских облачениях, представив попурри по мотивам сказок Пушкина и отдельный хореографический номер «Золотая рыбка». В итоге Логиновы заняли первое место. Вместе с семьей радость победы разделили их многочисленные друзья и знакомые.
Секретами семейного счастья делится Александра Логинова.
- Расскажите, как вы познакомились?
- Был дождь, и мы спрятались от него в кафе, там и познакомились.
- Для многих стать родителем – переломный этап в жизни. Расскажите, как было у вас?
- Назвать это «переломным этапом» не совсем правильно, скорее это следующий этап в семейной жизни, который требует от родителей изменить свои привычки и стиль жизни, ведь теперь мы несем ответственность за наших деток.
- В вашей семье все имена начинаются на букву А. Что бы это значило?
- Это не специально, просто так получилось. А имена мы выбирали совместным решением.
- Что для вас самое главное в воспитании детей?
- Главное - это воспитать из ребенка настоящего человека, который имеет свое мнение, готов помочь другим в сложную минуту, имеет свои цели и стремиться к ним, а самое главное - умеет радоваться жизни.
Нужно поддерживать детей в их начинаниях. Стараться не наказывать детей, а объяснять, к каким последствиям могут привести их поступки. Помогать с учебой, но никогда не делать задания вместо ребенка, только контролировать и объяснять непонятные моменты.
- Какие семейные традиции передали вам ваши родители?
- Как таковых семейных традиций у нас нет, но семья – это самое главное в нашей жизни. И семья – это не только мы с детьми, но и наши родители, бабушки, сестры и братья, дяди и тети. В праздники мы стараемся собираться большим семейным кругом.
- Что больше всего ваша семья любит делать вместе?
- У нас за последние несколько лет сложилась традиция каждое лето выбираться на природу с палатками, где мы весело проводим время в кругу друзей. Обычно такие выезды происходят 1-2 раза за лето.
- Вы наказываете детей?
- Наказание - это достаточно абстрактная вещь. Для нашей старшей дочки (ей семь лет) очень страшное наказание, если мы запретим ей на один день посещать ее кружки - гимнастику, плавание, хореографию, рукоделие или рисование. Но пока такого не случалось.
- Как вы балуете своих детей?
- Так же, как и наказание, поощрение детей - вещь весьма неоднозначная. Иногда это может быть какая-нибудь вкусняшка, а иногда поездка в цирк или батутный парк.
- Какие книги любят ваши дети?
- Для нашей старшей дочки любимой книгой, которую мы читали вместе, стала «Поллианна» (Элинор Портер). Эта книга учит во всем искать хорошее. Также Настя любит читать рассказы про животных.
- Поделитесь любимым рецептом завтрака, который можно съесть вместе с ребенком.
- На завтрак обычно мы готовим омлет или оладьи.
- Дайте три главных совета всем родителям.
- Любите своих детей, прислушивайтесь к ним и поддерживайте их во всех начинаниях.
- Спасибо, поздравляем с праздником! Мира и добра вашей семье!
Татьяна Можаева