Любите своих детей!

Семейная команда Логиновых появилась на сцене фестиваля из «Книги жизни» в царских облачениях, представив попурри по мотивам сказок Пушкина и отдельный хореографический номер «Золотая рыбка». В итоге Логиновы заняли первое место. Вместе с семьей радость победы разделили их многочисленные друзья и знакомые.

Секретами семейного счастья делится Александра Логинова.

- Расскажите, как вы познакомились?

- Был дождь, и мы спрятались от него в кафе, там и познакомились.

- Для многих стать родителем – переломный этап в жизни. Расскажите, как было у вас?

- Назвать это «переломным этапом» не совсем правильно, скорее это следующий этап в семейной жизни, который требует от родителей изменить свои привычки и стиль жизни, ведь теперь мы несем ответственность за наших деток.

- В вашей семье все имена начинаются на букву А. Что бы это значило?

- Это не специально, просто так получилось. А имена мы выбирали совместным решением.

- Что для вас самое главное в воспитании детей?

- Главное - это воспитать из ребенка настоящего человека, который имеет свое мнение, готов помочь другим в сложную минуту, имеет свои цели и стремиться к ним, а самое главное - умеет радоваться жизни.

Нужно поддерживать детей в их начинаниях. Стараться не наказывать детей, а объяснять, к каким последствиям могут привести их поступки. Помогать с учебой, но никогда не делать задания вместо ребенка, только контролировать и объяснять непонятные моменты.

- Какие семейные традиции передали вам ваши родители?

- Как таковых семейных традиций у нас нет, но семья – это самое главное в нашей жизни. И семья – это не только мы с детьми, но и наши родители, бабушки, сестры и братья, дяди и тети. В праздники мы стараемся собираться большим семейным кругом.

- Что больше всего ваша семья любит делать вместе?

- У нас за последние несколько лет сложилась традиция каждое лето выбираться на природу с палатками, где мы весело проводим время в кругу друзей. Обычно такие выезды происходят 1-2 раза за лето.

- Вы наказываете детей?

- Наказание - это достаточно абстрактная вещь. Для нашей старшей дочки (ей семь лет) очень страшное наказание, если мы запретим ей на один день посещать ее кружки - гимнастику, плавание, хореографию, рукоделие или рисование. Но пока такого не случалось.

- Как вы балуете своих детей?

- Так же, как и наказание, поощрение детей - вещь весьма неоднозначная. Иногда это может быть какая-нибудь вкусняшка, а иногда поездка в цирк или батутный парк.

- Какие книги любят ваши дети?

- Для нашей старшей дочки любимой книгой, которую мы читали вместе, стала «Поллианна» (Элинор Портер). Эта книга учит во всем искать хорошее. Также Настя любит читать рассказы про животных.

- Поделитесь любимым рецептом завтрака, который можно съесть вместе с ребенком.

- На завтрак обычно мы готовим омлет или оладьи.

- Дайте три главных совета всем родителям.

- Любите своих детей, прислушивайтесь к ним и поддерживайте их во всех начинаниях.

- Спасибо, поздравляем с праздником! Мира и добра вашей семье!

Татьяна Можаева