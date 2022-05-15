Семья Бабаковых принимает поздравления

Заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и председатель комитета по делам ЗАГС Дарья Якубова поздравили Анатолия и Ольгу Бабаковых, зачитали им поздравительный адрес от имени руководства района. Семья Бабаковых – настоящий пример для всех жителей Гатчинского района, неиссякаемый источник энергии, радости и счастья.

«Более полувека вы передаёте молодому поколению бесценное духовно-нравственное и культурное наследие, формируете самые добрые традиции. Благодаря вам мы уверены в завтрашнем дне, мы верим в значимость института брака и семейные ценности», - сказано в поздравлении Людмилы Нещадим и Виталия Филоненко.

Добавим, что семья Бабаковых имеет право на единовременную выплату к юбилею совместной жизни. С 1 января 2022 года в Ленинградской области были увеличены размеры единовременных выплат супружеским парам, состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет. Размер выплаты в 50 лет составляет 50 тысяч рублей; 60 лет - 60 тысяч рублей; 70 лет - 70 тысяч рублей; 75 лет - 75 тысяч рублей. Для получения выплаты надо обратиться в Центр социальной защиты населения не позднее трех лет со дня юбилейной даты.

Со всеми условиями, перечнем документов (сведений) и способами подачи заявления можно ознакомиться на официальном сайте Центра социальной защиты населения Ленинградской области.