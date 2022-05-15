Где в Гатчине и районе отключат свет в понедельник, 16 мая?
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Гатчинском районе.
17.05.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пер. Нагорный д. 3, 5, 7, 9, 11; пер. Малый д. 3, 4/13, 5, 7, 9, 11; ул. Красногвардейская д. 3/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 14; ул. Двинская д. 6, 7, 8, 9, 9А; ул. Озёрная д. 3; ул. Центральная д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 20А, 27, 31, 37, 39, 45, 47, 51.
18.05.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр. 25-го Октября д. 42, 44.
19.05.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Сойту, д. 73, 75, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 101, 103, 105, 11, 113, 6, 49, 49А, 51, 55, 57, 63, 67.
20.05.2022 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Беляева д. 7.
16.05.2022 с 09:00 до 16:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы:
ул. Новостроек д. 1-10; ул. Новоселов д. 1-18; ул. Капитана Желтого д. 1А, 2А, 4А, 5А, 6А, 7А; ул. Пионерская д. 1-9.
16.05.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Оредежская д. 38, 38А.
16.05.2022 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
ул. Ульяновская д. 13-34; ул. Достоевского д. 1-4; пр. Народный д. 1-5.
17.05.2022 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
пр. Ленина д. 65-77; ул. Чапаева д. 23-36; ул. Ворошилова д. 12-20; пер. Снежный д. 1-6; ул. Максима Горького д. 58Б-81; ул. Калинина д. 28-39Б, 41А-49.
18.05.2022 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
пер. Бульварный д. 1-12, 28; ул. Мичурина д. 1-21; пр. Брацлавский д. 25В, 31А, 31; ул. Нахимсона д. 2К-11; ул. Комминтерна д. 1-12; пр. Брацлавский д. 23А-40; ул. Нахимсона д. 3А-7.
19.05.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Щедрина д. 55-59; ул. Чапаева д. 19Г-21; ул. Дзержинского д. 1-8В; пр. Суворовский д. 55-59; ул. Дзержинского д. 9; пр. Ленина д. 60-83А.
20.05.2022 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Дарского д. 1-12; ул. Максимовская д. 1-20; пер. Дарского д. 1-6; пр. Урицкого д. 164-243; ул. Щорса д. 1-11; пр. Суворовский д. 67-75; ул. Декабристов д. 11-23; пр. Комсомольский д. 1-10.
16.05.2022 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
пер. Строителей д. 3; ул. Строителей д. 1; ул. Вокзальная д. 1Б, 3-5.
20.05.2022 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
ул. Кирова д. 1-41.