Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. Герои нашего праздничного интервью - семья Логиновых из поселка Вырица: супруги Александр и Александра и их дочери – 7-летняя Анастасия и 1,5 годовалая малышка Анна. Мы познакомились с Логиновыми на традиционном фестивале-конкурсе молодых семей Гатчинского района «Все начинается с семьи», посвященном Году Команды 47 в Ленинградской области. Стаж их семейной жизни 11 лет. Папа Александр Логинов – программист-электрик, мама Александра – специалист МФЦ.