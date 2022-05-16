Экомилиция в Гатчинском районе оштрафовала нарушителей
В Гатчинском районе экомилиция поймала и оштрафовала нарушителей правил перевозки отходов.
Рубрики: Экология
На законность транспортирования отходов в Гатчинском районе вблизи посёлка Войсковицы сотрудники комитета эконадзора и Ленинградской областной экомилиции совместно с инспекторами ГИБДД проверили около 20 самосвалов.
За отсутствие подключения к цифровой системе и разрешений с QR-кодами на перевозку отходов были оштрафованы шесть нарушителей.
В общей сложности с начала года в рейдах экомилиции проверено более 250 транспортных средств. В ходе обследования экомилиционеры проверяют наличие у мусоровозов системы ГЛОНАСС и наличие QR-кода на перемещение отходов.
Путь каждой партии отходов от места накопления до места сортировки, обработки и утилизации должен быть прозрачным и исключить возможность работы недобросовестных перевозчиков.
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