«Экошоу» - одно из самых ярких весенних мероприятий, главным организатором и вдохновителем которого является заслуженный эколог России, руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» Стелла Мирошкина. Девизом ставшего уже традиционным экологического праздника в этом году стали слова «Мне в наследство достался берёзовый край», послужившие выражением любви и бережного отношения к природе.

Каждый год в реализации программы «Школьная экологическая инициатива» принимают участие более 900 детей в возрасте от 3 до 18 лет и студенты. Юные экологи под руководством Стеллы Мирошкиной активно участвуют в жизни города, района и региона, практическими делами способствуя охране окружающей среды. Участники программы добиваются значительных успехов на Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, ежегодно занимая призовые места.

В этом мае «Экошоу» отмечает юбилейную дату - 25 лет с самого первого экологического праздника. Свой 85-летний юбилей 15 мая отметила и заслуженный эколог России, член Общественной палаты Ленинградской области 3-го созыва, руководитель программы «Школьная экологическая инициатива» и просто замечательный человек Стелла Мирошкина.

В весеннем празднике «Экошоу-2022» приняли участие более 300 школьников и детей дошкольного возраста из образовательных учреждений Гатчинского района. Каждый год мальчишки и девчонки своими рисунками, сочинениями и выступлениями выражают свое отношение к красоте окружающего мира, рассказывая о том, как важно заботиться о природе. За десятилетия существования гатчинского экологического движения тысячи ребятишек через литературу, живопись и творчество научились любить и беречь мир, который их окружает. Из года в год подрастающему поколению прививают навыки того, как можно в быту заботиться о нашей планете.

Плодами творчества юных художников можно было полюбоваться в фойе ЦТЮ, где были выставлены рисунки на экологическую тематику. Снова продемонстрировав свои таланты, ребята и на этот раз получили заслуженные награды за участие в художественном и литературном конкурсах.

В этот день со сцены ЦТЮ прозвучало множество теплых поздравлений и благодарностей Стелле Мирошкиной и ее подопечным от гостей праздника. От имени руководства Гатчинского района собравшихся в зале гостей приветствовала заместитель главы администрации Ольга Мясникова. Она отметила, что быть экологом — это призвание, ежедневный непростой труд, который требует самоотдачи и неравнодушия, искренней любви к природе и прагматизма, умения вести за собой. Именно от экологов зависит вклад в будущее нашего региона, здоровье и комфорт жителей.

Наилучшие пожелания руководителю экологического движения передали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. От имени дирекции ПИЯФ участников «Экошоу» поздравил ученый секретарь института С.И. Воробьев. Поздравления от членов Общественной палаты Ленинградской области Стелле Мирошкиной передал председатель палаты Юрий Трусов.

«Многие годы своей жизни Вы посвятили экологическому благополучию нашего общества, решая вопросы экологической безопасности как гарантии развития и процветания родного края. Став активистом экологического движения Ленинградской области, важнейшим направлением Вашей работы Вы избрали самую плодотворную и необходимую для общества деятельность - экологическое просвещение и воспитание детей и юношества... Возможно, из сотен ребят, которые участвовали в Ваших проектах и конкурсах, не все стали экологами или общественными деятелями, но, уверены, каждый из них вырос неравнодушным человеком и ответственным гражданином нашей страны, и это самый бесценный вклад в современную историю нашего края», - говорится в поздравлении Общественной палаты.

Юлия Лысанюк