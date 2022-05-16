В Гатчинском районе завершается отопительный сезон
В администрации Гатчинского муниципального района подписано постановление о прекращении отопительного сезона 2021-2022 гг.
Рубрики: ЖКХ
Согласно постановлению, все теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Гатчинского района, прекращают подачу теплоносителя для нужд отопления с 00 часов 19 мая, но при этом должны обеспечить горячее водоснабжение потребителей в межотопительный период.
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