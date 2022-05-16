В Гатчинском районе завершается отопительный сезон

Только в одном поселении Ленинградской области не принимают исполнение бюджета за прошлый год. Как вы думаете, в каком? Правильно, в Вырицком городском поселении. Противостояние депутатов Вырицкого совета продолжается. Оппозиция намерена стоять твердо – до последнего рубля из бюджета.