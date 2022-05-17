Почётный караул города Гатчины на «Вахте Памяти»

В течение пяти майских дней ребята пять раз выполняли почетную и ответственную миссию несения караула во время праздничных мероприятий: на концерте для ветеранов в Гатчинском городском Доме культуры - 5 мая, во время автопробега по местам боевой славы Гатчинского района – 7 мая, на открытии музейного пространства в центре патриотического воспитания «Чкалов парк» в п. Сиверский - 7 мая, у стелы «Город воинской славы» и на воинском мемориале в Гатчине – 9 мая.

Руководитель студии «Почетный караул» Андрей Шарапов отметил наиболее отличившихся. Ответственно подошли к тренировкам и участвовали во всех мероприятиях Михаил Прокофьев, Даниил Горченков, Никита Артемьев, Николай Бобров, Диана Жданова и Дмитрий Нечаев.

Участие в праздновании Дня Победы - это не только престиж, ответственность, но и настоящая гордость для ребят. Это дань памяти тем, кто погиб на войне.

В этом году особой чести нести Почетный караул в столице Ленинградской области, городе воинской славы Гатчине были удостоены новички из разных населенных пунктов, и не только Гатчинского района. Это уже проявившие себя Диана Жданова из Выборга и Даниил Горченков из д. Веккелево, а также ученики Сиверской гимназии, юнармейцы отряда имени Титова Станислав Кобриков и Вячеслав Удалов, Александр Точинов из Павловска, Максим Климанов из д. Покровская и воспитанники Гатчинского центра «Дарина» Алина Данилова, Яна Крылова и Владимир Коргин.

Все ребята вошли в состав военно-патриотического клуба «Отчий край» под руководством опытного наставника Владимира Жилина.

Татьяна Можаева