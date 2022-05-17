Турнир по дзюдо выявил сильнейших

В турнире приняло участие порядка 200 спортсменов 2008-09, 2010-11 годов рождения из разных районов и регионов - Луга, Тихвин, Кингисепп, Кириши, Великий Новгород, Псков, Санкт-Петербург, Выборг, Отрадное, Приозерск, Всеволожск, Тосно, команды Гатчинского района.

С приветственным словом к участникам и гостям обратились руководители Дружногорского поселения Игорь Отс и Ирина Моисеева, главный специалист районного комитета по физической культуре и спорту Александр Архаров, ветеран спорта Надежда Быстрова и директор центра «Росич» Светлана Тарновская.

Приятно видеть среди победителей имена гатчинских спортсменов. Золото завоевали Денис Пелевин и Любовь Мазюкина, серебро - Мохаммад Ариф Ариана, Маргарита Емелина и Эльдар Каримов, бронзу – Денис Кочнев, Елизавета Филюхина и Даниил Андреев.