Андрей Котов из Гатчины – дипломант конкурса «ТехноКакТУС»
15 мая в актовом зале Центра детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение победителей открытого регионального фестиваля технического конкурса «ТехноКакТУС: как творить, уметь, созидать!».
Рубрики: Культура
В конкурсе «Компьютерная графика» номинации «Великие русские путешественники и их открытия» диплом и медаль за 3 место получил воспитанник Дома творчества «Журавушка» Андрей Котов (педагог Викторова Ю.Т.).
На конкурс был представлен рисунок «Исследование Новой Земли Ф.П. Литке», посвященный научной экспедиции по изучению Новой Земли под руководством русского адмирала, исследователя Арктики, президента Академии Наук Фёдора Петровича Литке.
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