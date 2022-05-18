Андрей Котов из Гатчины – дипломант конкурса «ТехноКакТУС»

В музее города Гатчины 16 апреля состоялась творческая встреча с поэтом из Елизаветино Евгением Докучаевым, который представил сборник своих стихов «Пролететь осинниками дикими». С помощью своих друзей - музыкантов и художников - Евгений Докучаев «пролистал и пропел» страницы своей поэтической биографии.