Дрова стали доступнее

Ранее оформить договор купли-продажи по минимальной ставке на заготовку дровяной древесины можно было только в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

Новые правила ускорят оформление документов на заготовку дров, которую можно сделать непосредственно в любом районном лесничестве.

Напомним, что жители региона имеют право ежегодно оформить документацию на право заготовки древесины для отопления жилых домов в объеме до 15 кубометров.

По итогам 2021 года на землях лесного фонда гражданами для собственных нужд было заготовлено более 31 тыс. м куб. дровяной древесины.

Подробнее с информацией с порядком заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитета по природным ресурсам.