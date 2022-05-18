В воскресенье, 22 мая, – Гатчина бежит

Просим заранее спланировать свои автомаршруты, с учетом организованного перекрытия движения и ограничения парковки транспортных средств на дорогах общего пользования на территории г. Гатчины 22 мая с 08.00 часов до 14.00 часов:

- по Госпитальному переулку от ул. Радищева до пр. 25 Октября;

- по пр. 25 Октября на участке от ул. Соборная до ул. 7 Армии (7 Армия открыта для проезда);

- по ул. Хохлова на участке от пр. 25 Октября до ул. Крупской;

- по ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. 7 Армии;

- по улице Радищева на участке от пр. 25 Октября до Госпитального переулка;

- по ул. Красной на участке от ул. Соборная до Госпитального переулка.

Сцена соревнований, на которой пройдут официальные церемонии открытия и награждения, выступления творческих коллективов расположена на перекрестке улиц Красной и Соборной (между кафе «Часы» и «Цех85»)

Регламент соревнований:

08:30 - разминка участников 21.1 км

09:00 - старт 21.1 км (4 круга)

11:15 - разминка участников 1 км (1 круг), 5 км (1 круг) ,10 км (2 круга)

11:30 - старт 1 км юноши, мужчины

11:32 - старт 1 девушки, женщины

11:40 - открытие соревнований

12:00 - старт 5 и 10 км

12:05 - награждение 21.1 и 1 км

13:30 - награждение 5 и 10 км

Маршрут соревнований: г. Гатчина, место старта - перекресток ул. Красная – ул. Соборная – Госпитальный переулок - пр. 25 Октября (до ул. Соборная и обратно) – ул. Хохлова – ул. Крупской (до ул. 7 Армия и обратно) – пр. 25 Октября (до ул. 7 Армия и обратно) – ул. Радищева – Госпитальный переулок – ул. Красная – место финиша – перекресток ул. Красная и Соборная

Внимание к гатчинскому старту со стороны спортивного сообщества - велико! Приглашаем и вас стать свидетелями спортивной борьбы, поддержать участников, прогуливаясь по пешеходной Гатчине!

Оргкомитет соревнований