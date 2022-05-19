Гатчинский Дом пионеров: ты помнишь, как всё начиналось

Последние годы к пионерии проявляется особый интерес: пионерские выставки проходили и проходят в учреждениях культуры и образования, организуются встречи молодежного актива разных поколений. Большинство информации о гатчинском Доме пионеров и школьников приходится на период, когда он находился в Приоратском дворце и тесно взаимодействовал с Гатчинской детской музыкальной школой, а также на последующие годы. Но начиналась его история в другом месте.

Первый послевоенный Дом пионеров

Первый адрес гатчинского Дома пионеров и школьников - улица Чкалова, д.51. Это был роскошный деревянный особняк состоятельной горожанки И.М. Глухаревой, памятник архитектуры, известный под названием «Дом, в котором находился в 1919-1920 гг. Гатчинский УКОМ РКСМ». Особняк был возведен в 1902 году по проекту главного гатчинского архитектора Л.М. Харламова. К сожалению, он дважды горел, пока не погиб в огне в 1990-е годы.

Дом пионеров и школьников – это внешкольное учреждение, действовавшее в системе Министерства просвещения (народного образования). Первый директор гатчинского Дома пионеров, замечательный музыкант и педагог Георгий Петрович Борисов (1898 – 1984) еще в предвоенные годы работал руководителем детского хора и преподавателем Детской музыкальной школы города Красногвардейска (Гатчины), а с 1948 года стал ее директором.

Владислав Кислов на «Страничках гатчинского краеведа» публикует воспоминания Г.П. Борисова.

- Вернулся я в 1945 году в родную мне Гатчину, работал в 4-й, 5-й школах (бывшие 2-я и 10-я). Всю войну провел на Ленинградском фронте и никогда не порывал связи с внешкольным отделом Леноблоно. Его возглавлял тогда Р.А. Теас. Вот он-то в 1946 году и предложил мне заново организовать в Гатчине Детскую музыкальную школу. Я согласился. Сразу это сделать не удалось - музыкальная школа подчинялась другому ведомству, Управлению культуры. Но мы не пали духом. В Гатчине был открыт Дом пионеров, и вот в нем в марте 1947 года мы организовали классы фортепиано и скрипки, которые явились дальнейшим продолжением работы школы.

Каким счастьем для детворы стало открытие Дома пионеров, могут рассказать старожилы – послевоенные пионеры и школьники.

- Я пошла в первый класс в 1945 году в начальную школу №3 (потом там открылась станция юных техников и центр дополнительного образования) на ул. Чкалова, - рассказывает воспитанница Дома пионеров Нина Михайловна Можаева (в девичестве Свидо). - И дом, и школа, и открывшийся вскоре Дом пионеров – все было рядом. Мы с огромным удовольствием бежали записываться в кружки. Посещали все, что хотели. Приводили друзей. В Дом пионеров я пришла сама и сама принимала решение, чем буду заниматься, а через какое-то время следом за мной пришла и моя младшая сестра. Я ходила в хор, его вел директор Дома пионеров Георгий Петрович Борисов, и на декламацию. Этот кружок вела педагог Афанасьева. А ее муж, если не изменяет память, вел струнный оркестр. Позже он вел музыкальный кружок игры на аккордеоне. Вспоминается замечательный педагог Лев Павлович Беженцев. Мы выступали на ответственных мероприятиях, на городских пионерских слетах, приветствовали делегатов партийных конференций.

Вот и в газете «Гатчинская правда» 11 марта 1947 года Г.П. Борисов пишет, что Дом пионеров и школьников был открыт в марте 1947 года в доме № 51 по ул. Чкалова. Как рассказывает Георгий Петрович, «для детей города это было радостным событием. За первых два дня записалось в разные кружки 446 человек. «Комнату тихих игр» посетили 113 школьников».

На первых порах было немало проблем с приведением дома в порядок, о чем тоже писал Г.П. Борисов. Но дети этого не замечали.

- Наш Дом пионеров был прекрасен. Для нас, послевоенных детей, вечно голодных, плохо одетых, он был глотком свежего воздуха, возвышающий, дарящий надежду на светлое будущее. На дискомфорт никто не жаловался. Топились круглые дровяные печи. Холодно не было, но мы не переобувались. Ходили в ботиках с галошами. А какой у нас был зал - уютный, светлый! Он был такого размера, что помещался весь струнный оркестр. Остальные помещения не запомнились. Ведь уже прошло 75 лет, - делится воспоминаниями Нина Михайловна.

Дом пионеров переехал в Приорат

В «Гатчинской правде» 29 марта 1949 года вышла заметка журналиста Ольги Кряжевой о празднике гатчинских пионеров, где четко обозначена дата открытия первого Дома пионеров и переезда его в Приоратский дворец.

- 26 марта исполнилось два года со дня открытия гатчинского Дома пионеров. Преподаватели, детский коллектив и общественность нашего города отметили это событие, как большой праздник. Оно совпало с датой официального открытия Дома пионеров и школьников в новом помещении – во дворце «Приорат», расположенном в одном из живописных уголков нашего парка. В связи с этим состоялось торжественное собрание. С докладом об итогах двухлетней работы выступил его директор т.Борисов, - пишет автор.

В числе уважаемых гатчинцев, выступивших с приветственным словом, – заслуженный учитель Татьяна Соломоновна Званская. Георгий Петрович Борисов за образцовую работу с детьми награжден именными часами. После торжественного собрания состоялся большой праздничный концерт, где выступили хоровой кружок, струнный оркестр, учащиеся классов балета, фортепиано и аккордеона, члены кружка художественного чтения и юные артисты кукольного театра.

Пионервожатые: преемственность поколений

К 100-летитю пионерской организации много интересного материала размещено в социальной сети ВКонтакте на странице «Музей Гатчинского педагогического колледжа». С марта там регулярно публикуются воспоминания, фотографии и другие документы пионерской эпохи, большинство из которых связано с гатчинской пионерией. Есть информация и о Доме пионеров.

Под заголовком «Страницы пионерской летописи города Гатчины» представлены отпечатанные на машинке и пожелтевшие от времени рукописные листки, где по десятилетиям излагается хроника пионерской жизни Гатчины. Так, важными событиями для гатчинской пионерии в 20-е годы ХХ века стали акции по ликвидации безграмотности, сбор металлолома, помощь школе в ремонте инвентаря, сбор лекарственных трав. А на страницах пионерской летописи Гатчины 40-х годов можно найти запись от 12 декабря 1946 года: «Открыт Гатчинский Дом пионеров, директор Борисов Г.П., ст.вожатая Чернышева Ф.И. (ул. Чкалова, 53). Организованы кружки: хоровой, струнный оркестр, авиамодельный, кукольный театр». Об открытии Дома Пионеров в Приоратском дворце тоже есть запись: «1948 год, декабрь. Решением Горсовета здание Дворца «Приорат» передано Дому пионеров».

- К сожалению, я не знаю автора, листки не подписаны, - рассказывает хранитель музея Гатчинского педагогического колледжа Наталья Валентиновна Вишневская. - Эти документы хранились еще в первом музее колледжа, который был открыт в 1972 году в помещении на пр. 25 Октября. Там под музей сначала выделили класс, потом из-за нехватки помещений экспозиции вынесли в коридор. А когда колледж переехал в новое здание, музей сначала располагался на третьем этаже в рекреации, а к 135-летию благодаря В.М. Паршикову в здании колледжа было оформлено современное музейное пространство площадью 200 кв. м. Нашим музеем пройден большой путь – в этом году ему исполняется 50 лет.

К 100-летию пионерской организации в музее педколледжа открылась новая экспозиция. Здесь и самая настоящая пионерская форма, и горны, и барабаны, и вымпелы, и красные ленты – это дары преподавателей и сотрудников. Фотографии из фонда музея рассказывают об истории пионерской организации Гатчины и непосредственно связаны с педколледжем. Ведь с 1966 по 1991 года здесь было отделение, которое называлось «учитель начальных классов, старший пионерский вожатый». От пионерских вожатых музею достались фотоальбомы, иллюстрирующие интересную насыщенную жизнь молодых специалистов и их подопечных. Счастливых ребят принимают в пионеры, методисты Дворца пионеров им. Жданова разучивают с будущими вожатыми коллективные танцы и игры, а пионеры базовой школы учатся разводить костер. Возможно, кто-то на этих снимках узнает себя.

Музей — это не только постоянные и временные экспозиции, здесь проходит много интересных мероприятий. В День пионерии на входе в педколледж дежурные будут прикреплять пионерские значки преподавателям, которые прошли через пионерскую организацию. И обязательно пройдет пионерский сбор, на котором будущим педагогам XXI века расскажут о том, как педколледж готовил пионерских вожатых.

Татьяна Можаева