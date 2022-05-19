Какими будут летние каникулы в Гатчинском районе?

«Лесная сказка» этим летом

Загородный муниципальный лагерь «Лесная сказка» в поселке Тайцы летом 2022 года открывает четыре смены. На летних каникулах в лагере отдохнет 852 ребенка, в том числе 350 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Финансирование летней оздоровительной работы по линии комитета образования в этом году составляет 58,6 млн рублей, в том числе средства регионального бюджета составляют более 16 млн рублей, муниципального бюджета – более 29 млн, родительская плата – 8,5 млн рублей.

Напомним, «Лесная сказка» работает в круглогодичном режиме. Также организуются смены в период осенних, зимних и весенних каникул.

Депутаты поинтересовались, как распространяются путевки в муниципальный лагерь «Лесная сказка». Не ущемляются ли интересы местных детей. Как пояснил Антон Акимов, большинство отдыхающих - дети из Ленинградской области. При этом более 40% путевок бронируется для детей Гатчинского района, находящихся в сложной жизненной ситуации. Остальные идут на продажу. Путевки на летний сезон начинают распространять с января, а в марте их уже нет. Как показывает практика, первыми бронируют места жители Санкт-Петербурга и других регионов. Сейчас очередь в лагерь составляет 50-100 человек на смену. При освобождении мест в первую очередь будут обеспечены путевками дети Гатчинского района.

Дневные лагеря

С информацией об организации летнего отдыха детей перед депутатами выступила главный специалист комитета образования Гатчинского района Жанна Нелепко. Она сообщила, что в 2022 году на базе 34 учреждений, в том числе школ, будет открыто 60 лагерей с дневным пребыванием детей и с 2-3 разовым питанием. Всего в этих лагерях отдохнет 2359 детей, в том числе 550 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период работы лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей, как и в прошлом году, будет организовано страхование детей и подростков от несчастных случаев.

Кадровый состав лагерей сформирован из опытных педагогов. Особое внимание в летней работе комитет образования будет уделять совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности.

Практически каждый лагерь будет иметь свою индивидуальную направленность. Так, в 12 лагерях (669 детей) будет оздоровительная направленность, в 11 лагерях (530 детей) – спортивная, в девяти (335 детей) – техническая, в семи (216 детей) – художественная. Также будут открыты лагеря естественнонаучного, военно-патриотического, туристско-краеведческого и экологического профилей.

На базе семи «Точек роста» - в Коммунарской школе №3, Большеколпанской, Пригородной, Рождественской, Пудостьской, Никольской, Вырицкой школах будут открыты специализированные профильные группы. Большая часть планируемой работы имеет инженерно-техническую направленность: занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, управлению квадрокоптерами, мультимедийной журналистике, 3Д-моделированию, продумана ранняя профориентация. Работа организована в сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, Информационно-методическим центром, Центром информационных технологий и центрами «Точка роста» других учреждений.

Летняя занятость подростков

В трудовых бригада примут участие 699 человек. В рамках проекта «Губернаторский трудовой отряд» на территории района будут работать два отряда (в Коммунаре – 20 человек, в Гатчине – 50 человек). Гатчинский Дворец молодежи обеспечит рабочими местами 338 подростков.

В Гатчинском Дворце молодежи в летний период запланированы две тематические смены для молодежи города, по 20 человек на каждую смену.

В ходе летней оздоровительной кампании в Гатчинском районе запланированы спортивные, физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. В них ожидается участие 15 тысяч человек.

Без внимания не останутся и «неорганизованные» дети. В Гатчине пройдет спартакиада дворовых команд между микрорайонами города. В соревнованиях по флорболу, футболу и баскетболу в разных возрастных группах примут участие дети и подростки до 18 лет. Перед соревнованиями будут организованы еженедельные тренировки с тренерами-общественниками. Общий охват – более 200 детей.

Волонтерами творческой группы «Дружинушка» при Гатчинском Дворце молодежи на дворовых площадках в течение лета для городских детей запланированы игровые программы с элементами русских народных игр.

Татьяна Можаева