«Миссис Гатчина и Гатчинский район»: победители названы!
Вчера в поселке Новый Свет в культурно-досуговом центре «Лидер» состоялся финал конкурса красоты и талантов «Миссис Гатчина и Гатчинский район».
Рубрики: Общество
Победителями стали:
- Миссис Гатчина 2022 - Дарья Кондакова,
- Миссис Гатчинский район 2022 - Елена Свирида,
- Миссис Гатчина Classic 2022 - Натали Литвинова,
- Миссис Гатчинский район Classic 2022 - Юлия Иванова,
- Королева Гатчины - Татьяна Трифонова,
- Ms Гатчины - Алина Молина,
- Grand Ma Гатчины - Анна Мелех.
Поздравляем победительниц!
Фоторепортаж Николая Гатко
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