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«Миссис Гатчина и Гатчинский район»: победители названы!

Вчера в поселке Новый Свет в культурно-досуговом центре «Лидер» состоялся финал конкурса красоты и талантов «Миссис Гатчина и Гатчинский район».

Рубрики:  Общество

Победителями стали:

- Миссис Гатчина 2022 - Дарья Кондакова,

- Миссис Гатчинский район 2022 - Елена Свирида,

- Миссис Гатчина Classic 2022 - Натали Литвинова,

- Миссис Гатчинский район Classic 2022 - Юлия Иванова,

- Королева Гатчины - Татьяна Трифонова,

- Ms Гатчины - Алина Молина,

- Grand Ma Гатчины - Анна Мелех.

Поздравляем победительниц!

Фоторепортаж Николая Гатко