На ежегодное праздничное мероприятие собрались участники и победители различных семейных конкурсов, уважаемые семьи с активной жизненной позицией, славящиеся крепостью семейных устоев и воспитывающие достойных детей.

В холле первого этажа семьи приняли участие в мастер-классах по изготовлению кукол и сувениров, которые организовали участники Школы третьего возраста, и сделали красивые фотографии на память в праздничных фотозонах.

Театрализованный пролог назывался «Моя семья – мои крылья за спиной». Участников праздника приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко и управляющая делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя.

Центральным событие стало подведение итогов традиционного конкурса «Почетная семья Гатчинского муниципального района» и большая торжественная церемония награждения. Это были семьи разные по возрасту, разные по семейным традициям, но с одним убеждением: семья – это главное в жизни каждого человека.

Первыми награды получали представители семьи Станислава Николаевича и Елизаветы Павловны Семиколенных из Вырицкого поселения. В их счастливом союзе родилось трое детей: Эмилия, Савелий и Есения. Сейчас Елизавета получает второе образование и на добровольных началах работает учителем в Воскресной школе Храма Казанской Иконы Божьей Матери поселка Вырица. Станислав обеспечивает тыл семьи. У супругов много общих интересов: они вместе занимаются волонтерской деятельностью, вместе посещают Храм, вместе поют в церковном хоре. Елизавета и Станислав уделяют большое внимание развитию творческого потенциала, талантов детей.

В семье Дарьи Анатольевны и Дионисия Анатольевича Шитиковых из Рождественского поселения четверо детей. Отец семейства - Дионисий Анатольевич, священник храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено. Мама, Дарья Анатольевна, - учитель Рождественской школы. Много интересов в этой семье, среди них: чтение, история, путешествия по городам России. Секрет их семейного счастья прост: духовная близость и любовь.

Семья Ольги Александровны и Алексея Александровича Боевец из Кобринского поселения стоит на пороге золотой свадьбы, в их семье уже растут внуки. Они активные жители поселка Карташевская.

В семье Александра Ивановича и Екатерины Григорьевны Зиновьевых из Пудомягского поселения трое сыновей - Виталий, Геннадий и Даниил. В 2021 году семья отметила 40-летний юбилей счастливой семейной жизни – рубиновую свадьбу. Дом Зиновьевых – полная чаша, созданная руками супругов вместе с сыновьями. В этой семье все активно участвуют в жизни поселения, пользуются вниманием и уважением односельчан.

В семье Клюевых Ольги Николаевны и Андрея Геннадьевича из Коммунара - трое сыновей: Богдан, Антон и Тарас. В копилке семьи более 30 наград, кубков и медалей и более ста грамот, благодарственных писем и дипломов за победы и участия в конкурсах.

В семье Губашевых Любови Викторовны и Руслана Алексеевича из Сиверского поселения - пятеро детей: трое дочерей и два сына. Будучи молодыми активными родителями, Любовь Викторовна и Руслан Алексеевич часто участвуют в спортивных конкурсах, в таких как «Папа, мама, я – спортивная семья».

Награды конкурса «Почетная семья Гатчинского муниципального района» были вручены Марии Алексеевне и Евгению Викторовичу Галактионовым из Гатчины, Корнелию Ивановичу Дзык и Алене Яновне Кузнецовой из Дружногорского поселения, Евгению Алексеевичу и Татьяне Андреевне Григорьевым из Веревского поселения, Юлии Викторовне и Вячеславу Анатольевичу Клюевым из Войсковицкого поселения, Ивану Владимировичу и Валентине Владимировне Черняк из Елизаветинского поселение, Игорю Ивановичу и Ульяне Сергеевне Зеленковым из Большеколпанского поселения, Виктору Ивановичу и Анне Александровные Гутниковым-Лябовым из Сяськелевского поселения.

Победителем конкурса «Почетная семья Гатчинского муниципального района» 2022 года стала многодетная семья Захира Муртуза оглы и Елены Анатольевны Мамедовых из Сусанинского поселения. В их семье - 12 человек. Мамедовы активно участвуют в праздничных мероприятиях, конкурсах и акциях поселения и Гатчинского района. Они всегда готовы прийти на помощь, поэтому у взрослых и детей много друзей в поселке. Эта семья неоднократно была отмечена благодарностями и грамотами администрации и совета депутатов Сусанинского поселения. К сожалению, Мамедовы не смогли присутствовать на церемонии. Зал передал им свои поздравления громкими аплодисментами.

День семьи украсили яркие творческие поздравления. На сцене выступили творческие коллективы Гатчинского района и группа «Рандеву» из Санкт-Петербурга.

Татьяна Можаева