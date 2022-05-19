На Пушкинский карнавал – в Гатчину!

В этом году отмечается 223-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. У традиционного Пушкинского праздника три организатора - администрация Гатчинского района, «Парковое агентство» Ленинградской области и Симфонический оркестр Ленинградской области.

Как рассказали журналистам на пресс-конференции в районной администрации, праздник пройдет в Приоратском парке и в Поэтическом сквере у музея города Гатчины, а также на традиционных площадках - в поселке Суйда и в деревне Кобрино у Дома няни Пушкина.

- В Гатчине Пушкинский праздник начнется в 12 часов. Мы планируем большое костюмированное шествие по улице Чкалова. Делегации всех 17 поселений Гатчинского района и творческие коллективов Ленинградской области, которые будут принимать участие в праздничном действии, пройдут от Гатчинского Дома культуры до Водонапорной башни в Приоратском парке, - рассказала и.о. председателя комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова.

В этом году Пушкинский карнавал будет посвящен 210-летию со дня победы в Бородинском сражении и 195-летию первой публикации «Сказки о царе Салтане».

- В праздничном действии участвуют все поселения Гатчинского района и, конечно же, жители и гости, - уточнил режиссер фестиваля Сергей Хацкевич. - Впереди карнавальных делегаций будут двигаться кареты, запряженные лошадьми. В них на праздник поедут ветераны Пушкинского праздника - люди, которые принимали участие в самых первых фестивалях. На главной сцене у Водонапорной башни в Приоратском парке действие начнется с массового исполнения старинного танца менуэт. И именно здесь будут представлены вниманию зрителей «визитные карточки» поселений - миниатюры на пушкинскую тему. Площадка у башни будет работать до конца дня.

«Парковым агентством» в этот день запланирован показ спектакля театра из Выборга. Для гостей праздника организуют мастер-классы, выездную работу библиотеки им. А.С.Пушкина, а вечером – кинопоказ в открытом кинотеатре.

Традиционная площадка в Суйде посвящена 350-летию со дня рождения Петра I, А.П. Ганнибалу, другим предкам Пушкина и самому поэту. Программа здесь завершится с таким расчетом, чтобы люди успели приехать в Гатчину на кульминацию праздника.

На сцене у Приоратского дворца Симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу «Золотой петушок».

Завершится Пушкинский праздник пиротехническим шоу у Приоратского дворца.





Татьяна Можаева

Фото из архива