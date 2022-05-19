Патриоты России с белорусско-украинскими корнями

«Поселок милый, я частица твоя над Оредеж-рекой» - напишет, спустя годы, поэт Валерий Штормовой (Сабадаш).

А родились два брата-близнеца Валерий и Владимир - в Полоцке, на севере Белоруссии, в семье военного летчика Александра Петровича и его боевой подруги Ларисы Иосифовны. Володя – крепкий, сильный и телом, и духом, продолжил семейную династию и стал боевым офицером. У Валерия от рождения церебральный паралич и вся жизнь – борьба с тяжелым недугом.

Детство близнецов прошло в белорусском городке с красивым названием Береза. Там, в девять лет, Валерий сделал свои первые самостоятельные шаги, там учился писать и рисовать на полу, прижав дрожащую руку коленом. Там, в Белоруссии, появились первые заботливые и чуткие друзья. Они написали о стойком борце за жизнь, мечтающем о море, в газету «Красная звезда». Откликнулись моряки легендарного крейсера «Адмирал Ушаков», в письмах сообщали о боевой службе, поддерживали, помогая своим боевым духом, рассказывая о подвигах Николая Островского и Алексея Маресьева. Однажды, к дню рождения, Валерий получил от них подарок – макет боевого крейсера «Адмирал Ушаков».

Впервые он увидел море, Черное море, когда ребенком побывал в санатории в городе Евпатория. С тех пор Крым стал источником вдохновения и приятных воспоминаний.

А Владимир после окончания начальной школы поступил в Суворовское училище в городе Ивано-Франковске. Западная Украина… И если Крым издревле - наш, российский, то трудно сейчас представить, что именно на Западной Украине, на земле бандеровцев и нацистов, проходило зарождение и становление личности пламенного патриота России. Значит, он, Владимир Сабадаш, юный суворовец, впоследствии окончивший высшее военное училище в Омске, не один такой! Значит, есть у нас надежда, что российский дух победит нацистов.

А Валерий окончил школу в Сиверской, с золотой медалью, и поступил в Ленинградский университет, по окончании его стал программистом и работал на Гатчинском заводе «Буревестник». Нам сейчас трудно представить, как молодой инвалид ездил на электричке на Васильевский остров, а затем и в Петергоф, чтобы получить хорошее образование.

Иные скажут: «Как несчастен,

Должно быть, этот человек».

Простим их ложное участье, -

Мне счастлив кажется мой век,

– писал Валерий в поэме «Под ветром Сиверко». Так написал человек, перенесший сложнейшую операцию из-за случайного падения и в дальнейшем прикованный к инвалидной коляске.

Что же помогло очень больному человеку не согнуться под ударами судьбы, выстоять и быть примером стойкости, выносливости и бодрости для многих современников? Это, прежде всего, преданные и заботливые родители, совершившие настоящий родительский подвиг во имя сына. Это помощь и действенная поддержка брата Владимира, его жены Галины, сестры Веры. Семья и - Слово! «Мыслям – беспредел», - как признался сам поэт. Возможность мыслить и говорить стихами, передавать в них самое сокровенное….

А еще - наш поселок Сиверский, его удивительная природа, его славная богатая культурная история, замечательные земляки, друзья-поэты. Валерий был членом Гатчинского литературного объединения «Меридиан». Его руководитель, писатель Михаил Кононов, отмечал удивительную особенность стихов Валерия Штормового: «Они никогда не допускают в себе ни капли зла – о чем бы ни шла речь».

Интересно складываются судьбы братьев-близнецов: Владимир, выполняя свой воинский долг, служит в горячих точках планеты, Валерий служит родной земле пером и словом. Он стоит у истоков литературного объединения «Поэтов Сиверское Братство». (И наше Братство часто собиралось на литературные вечера в гостеприимной семье поэта). Он – внештатный корреспондент газеты «Гатчинская правда», краевед, публицист, поэт с четкой гражданской позицией. Когда распался великий Советский Союз, Валерий с болью написал:

Не могу простить политиканам

Боль моей растерзанной страны.

Как могли вы Родину родную,

Как пирог, на части разделить?

В то время казалось, что колесо истории проехало по всем нам, и по нашим семьям.

А Владимир Сабадаш, выйдя в отставку, жил в то время на Украине, в городе Новгород-Северский, с верной женой и двумя сыновьями. Казалось, все благополучно, прочно и надежно. Хорошая квартира, дача, построенная собственными руками, сад… Мне посчастливилось в то время побывать в гостях в семье Владимира и лично испытать русское гостеприимство на украинской земле. Мы были гостями большого праздника – Дня города! Народное гуляние, приветливые радостные лица, уличные концерты, ярмарка – все в лучших традициях! И никто даже не мог представить, как жестоко недруги рассорят наши народы.

Прошли годы. Владимир с семьей тоже переехал в Сиверскую – нужно было помочь родителям поддерживать брата. И здесь, на наших глазах, происходит удивительная история: если раньше Владимир Сабадаш на литературных вечерах, наших встречах с земляками выступал только от имени брата-поэта, то теперь вдруг сам заговорил стихами!

Искренне, с любовью и болью пишет он стихи о Родине, о героях России, о ее славной истории, о дне сегодняшнем и будущем. И, конечно, о том, что происходит на ридной Украине. Одно из стихотворений, написанное в 2014 году, так и называется: «Скачут хлопцы на Майдане»:

Скачут хлопцы-русофобы на Майдане,

Восклицая: «Хто не скаче, той москаль.

Ось Европа нас николи не обмане,

Та и буде у нас з ней усе вдосталь».

Нет, не будет! Им не это от вас надо,

И не демократию внедрять,

А согнать народ в слепое стадо,

Да к России НАТО продвигать.

И откуда эта ненависть берется?!

Ведь мы жили вместе все века.

В русском сердце болью отзовется,

Что на свой народ ведут войска.

Невозможно ни поверить, ни осмыслить,

Как смогли такое допустить?

Вольну птицу-Украину обескрылить

И зверью на растерзание пустить.

Верю я, что час возмездия настанет,

И ответит хунта за свой грех.

Прошло восемь лет с тех пор. Наши народы переживают великие исторические потрясения. И среди убедительных и страстных голосов в поддержку политики нашего Президента звучат голоса братьев-патриотов из Сиверской – Валерия и Владимира Сабадашей. Одна общая их поэтическая книга так и называется «С любовью к России».

Согласно семейной традиции –

Отечеству верно служить,

Готовы за Родину биться,

Ей словом и делом служить.

Наталья Антонова,

«Поэтов Сиверское Братство»