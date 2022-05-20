10 ребят из гатчинской «художки» рисовали в храме Спас-на-Крови

18 мая десять юных художников в возрасте от 9 до 14 лет вместе с преподавателями отправились из Гатчины в Санкт-Петербург, где в двух культовых музеях-соборах – Исаакиевском и Спасе-на-Крови проходила акция. В этот раз темой рисунка стало 350-летие со дня рождения Петра I – «Виват, великий Петр!».

За три с половиной часа дети должны были выполнить масляной пастелью композицию на листе размером 50 на 70 см на любой сюжет, связанный с Петром I. Гатчинская группа рисовала в Спасе-на-Крови. По словам преподавателя ДХШ Марины Фазановой, все справились отлично.

…Акция «Дети рисуют в храме» проходит уже в 16-й раз.

Как рассказала основатель фонда «Мастер класс» и художница Тамара Семенова, изначально в акции принимали участие дети-сироты. Все началось с желания юных художников нарисовать ангела-хранителя. Исаакиевский собор откликнулся, а затем такая акция стала традицией.

В этом году в обоих соборах собралось около 400 детей в возрасте от трех до 18 лет, которые рисовали Петра I и достопримечательности, связанные с именем императора. Участвовали воспитанники социальных учреждений, художественных школ, студий, детских музейных центров, общеобразовательных школ, а также дети с нарушениями здоровья. В этом году к мероприятию присоединились и юные художники из Пскова.

В Исаакиевском соборе был организован телемост с Сербией.

По итогам акции все рисунки будут собраны в единую книгу-каталог, а лучшие работы разместят в залах Русского музея.