Дорога в Мариенбург готова!

По словам специалистов, в рамках контракта выполнена полная замена покрытия на двух километрах трассы, остались завершающие нюансы – укрепление обочин и установка новых знаков. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Гатчинском районе за весну-лето качественно обновят еще две региональное трассы - подъезд к НПО «Белогорка» в Сиверском и участок трассы Низковицы — Кипень, а также Красносельское шоссе от Гатчины до Павловска. Причем, на последнем объекте работы уже стартовали. Ремонт будет вестись со стороны Гатчины. В ремонт войдут почти 20 километров региональной трассы. Техника пройдёт через Романовку, Горки, Лукаши, Пудомяги, Коммунар и Покровскую. В процессе работ дорожники уложат два слоя нового асфальта и укрепят обочины. Будет восстановлена пешеходная дорожка в Романовке.

Жители деревни Горки неоднократно обращались с просьбой сделать в их деревне тротуары и уличное освещение. Как сказали специалисты, обустройство тротуаров и освещения в деревне Горки также запланировано на этот год, но работы будут производиться в рамках другого контракта, так как в этом случае речь идет о строительстве новых объектов, а не ремонте существующих.

А пока автомобилистам придется потерпеть – будут вводиться временные ограничения, но оно того стоит, ведь скоро ямы и заплатки на дороге скроются за слоем нового асфальта.

Дорожники Ленинградской области постоянно на связи: горячая линия «Ленавтодора» — 8(812)251-42-84, есть официальный канал дорожного комитета в Телеграмме и официальная группа ВК.