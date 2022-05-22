Где отключат свет в Гатчинском районе?
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
24.05.22 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова д. 28Б, 28В, 30/1, 30/2, 34А.
23.05.22 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Оредежская д. 1-3; ул. Соболевского д. 40И, 40Ж, 40К, 40Г, 40Л, пр. Огородникова д. 25-42; ул. Крупская д. 8-10; ул. Щедрина д. 7-32; пр. Ленинградский д. 11-46, пгт. Вырица ул. Максима Горького д. 26-65; ул. Крупская д. 3-30; пр. Народный д. 36-53В.
24.05.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Осипенко д. 32-43Ж; пер. Дивный д. 1-11; ул. Ленина д. 37-37Б, ДОГ "Малыш" корп. 1, 2, 3, 10, 11, 12.
25.05.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: пр. Ленинградский д. 5-22; пр. Суворовский д. 33-53; ул. Крупская д. 2-6; пр. Урицкого д. 94-139; ул. Огородникова д. 10-24; ул. Мичурина д. 52А-56, ул. Осипенко д. 23-43; пр. Народный д. 2Б-25; ул. Максима Горького д. 9А-14.
26.05.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: ул. Мичурина д. 38-67; ул. Огородникова д. 3-9; ул. Зеленая д. 19А; пр. Ленинградский д. 2-10; наб. Космонавтов д. 1-22.
27.05.22 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица: пер. Круговой д. 1-7; ул. Островского д. 1-9А; ул. Бородинская д. 1-9; ул. Воскресенская д. 51, ул. Щедрина д. 43-49.
25.05.22 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Львовская д. 1-53; пр. Пролетарский д. 18-35.
26.05.22 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Красная д. 16А, 18-20, 33, 42-55.
27.05.22 с 09:00 до 15:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский: ул. Речная д. 1-27; пр. Героев д. 3-33.
24.05.22 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы: ул. Новостроек д. 1-10; ул. Новоселов д. 1-18; ул. Капитана Желтого д. 1А, 2А, 4А, 5А, 6А, 7А; ул. Пионерская д. 1-09; ул. Комсомольская д. 26; ул. Советская д. 609, 71, 75; ул. Механизаторов д. 2, 4.