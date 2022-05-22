Где отключат свет в Гатчинском районе?

В деревне Корпикюля Пудомягского поселения Гатчинского района есть целых три дота времен Великой Отечественной войны. Один состоит на учете как памятник культурного наследия, но на публичной кадастровой карте не значится. Другой тоже отсутствует на картах и принадлежит частной компании. А третий стал объектом купли-продажи вместе с наделом земли. В результате сделки у военного памятника появился официальный хозяин, пожелавший использовать свою недвижимость в утилитарных целях – как погреб и овощехранилище. Жители хотели создать на этом месте Аллею-сад памяти Великой Отечественной войны, но их планы не вписались в концепцию собственника. Люди начали расчистку территории в надежде на поддержку администрации.