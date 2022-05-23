15 новобранцев отправились служить

Ранним утром 23 мая у памятника воинам-интернационалистам на ул. Киргетова возле Гатчинского военкомата состоялось торжественное построение. Как обычно, первых призывников провожали с оркестром, при участии почетных гостей и представителей гатчинской администрации. Присутствовала военная полиция, юнармейцы и, конечно, провожающие – родные и близкие новобранцев.

Открылся митинг Российским гимном. Напутственное слово будущим молодым бойцам сказал заместитель главы администрации Гатчинского района по безопасности Тимофей Материков. Он подчеркнул, что призывники отправляются в армию учиться:

- Армия делит жизнь молодого человека на «до» и «после». Вы получите военно-учетную специальность, и каждый из вас станет достойным защитником Родины, а не просто «человеком с ружьем». Этот год будет посвящен учебе, а кроме того, вы приобретете новых верных друзей, узнаете много нового и полезного.

Капитан 1 ранга, орденоносец Виктор Васильевич Иванов, приветствуя призывников, прочитал свое стихотворение, специально написанное к этому дню. Новобранцев поздравил заместитель председателя Гатчинского морского собрания, почетный гражданин г. Гатчины Юрий Иванович Назаров, тоже пожелавший ребятам крепкого здоровья и успешной службы.

С теплыми словами поддержки обратилась к родителям призывников Инга Давыдовская – главный специалист гатчинского спорткомитета, напомнившая ребятам, чтобы не забывали писать письма домой. По традиции, всем новобранцам вручили наручные часы с символикой Гатчины.

Военный комиссар Гатчины Евгений Жиленко поблагодарил родителей призывников за правильное воспитание сыновей:

- Сегодня мы отправляем служить лучших мальчишек Гатчины и Гатчинского района, которые будут достойно представлять город воинской славы в рядах Вооруженных сил России.

Под марш «Прощание славянки» призывники погрузились в автобус и отправились на сборный пункт на Фонтанке. Как сказал военком Евгений Жиленко, служить гатчинские ребята будут в сухопутных войсках Западного военного округа и на флоте. Весенняя призывная кампания продолжается.

Екатерина Дзюба