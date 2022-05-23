Плюс 500 кружков для гатчинских детей

В субботу, 21-го мая, на Театральной площади в Гатчине развернулась ярмарка кружков и секций. Всех приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук.

По традиции, в шатрах расположились представители учреждений дополнительного образования с буклетами и «наглядными пособиями». Всем гостям подробно рассказывали и показывали, что предлагается гатчинским детям на дополнительных занятиях.

В этот раз в ярмарке приняли участие девять учреждений: спортивные школы, Информационно-методический центр из Нового Света, реализующий 32 программы по четырем направленностям, Гатчинский центр информационных технологий, Районный центр детского творчества, Гатчинская школа № 8 с различными кружками.

Коллективам, руководителям и сотрудникам учреждений были объявлены благодарности за большой вклад в развитие системы дополнительного образования Гатчинского района. Также благодарности получили активные ребята, показавшие наиболее высокие результаты во внеурочной деятельности.

С показательными номерами выступили коллективы спортивных школ: эстетические гимнастки, гиревики, футболисты, спортсмены отделения флорбола и спортивного рок-н-ролла, а также воспитанники творческих объединений.

В палатках проходили мастер-классы для юных гостей ярмарки. Все желающие могли попробовать порисовать 3D-ручкой, напечатать на 3D-принтере, изобразить картину на песке, разрисовать тарелочку или собрать автомат.

Здесь же можно было записаться в выбранный кружок или секцию, либо воспользоваться услугами волонтеров, готовых помочь зарегистрироваться в системе «Навигатор». Запись на следующий учебный год уже началась.

- Как и в предыдущие годы, здесь представлены все муниципальные учреждения дополнительного образования Гатчинского района и информация о том, как записаться в любой кружок или секцию, – говорит заместитель председателя гатчинского комитета образования Татьяна Быкова. – В этом учебном году в наших муниципальных учреждениях занимается более 23 тысяч детей – это 87%. Гатчинский район – самый крупный по охвату детей бесплатным дополнительным образованием. Это высокий показатель, но мы не стоим на месте: в этом году количество групп дополнительного образования выросло на 543. Всего в Гатчинском районе действует больше 2300 программ. Наш район – один из самых крупных по вариативности возможностей для ребенка попробовать себя в чем угодно, начиная со спорта – и заканчивая техническим творчеством.

Новинка этого сезона – патриотическое движение «Юнармия». К юнармейцам, демонстрирующим разборку и сборку автомата, выстраивались очереди. Также в спортшколах появились новые виды спорта, как массовые, так и индивидуальные. Особо комитет образования обращает внимание родителей на филиал районной спортшколы в Вырице, где есть плавание и другие виды спорта.

Как отмечает Татьяна Быкова, в последнее время повысился интерес к техническому творчеству. Традиционно особым вниманием на ярмарке пользовались две палатки: Гатчинского центра информационных технологий и Информационно-методического центра из Нового Света.

- В Гатчинском ЦИТ очень активно развивается такое направление, как инженерное дело, – говорит Татьяна Игоревна. – Центр информационных технологий – один из флагманов технического образования, к которому мы сейчас возвращаемся.

Ярмарка учреждений дополнительного образования стала ежегодной – в этом году она прошла в Гатчине в третий раз. Спектр возможностей постоянно расширяется. Всего в Гатчине зарегистрировано 29 тысяч детей в возрасте от пяти до 18 лет. Комитет образования надеется дойти до 90% охвата. И не надо забывать, что существуют платные услуги – для тех, кто хочет заниматься сверх программы или выбрать что-то узкоспециальное. Перечень программ огромный, каждый найдет себе занятие по душе.

Екатерина Дзюба