«Просветительские игры» общества «Знание»

Заняв первое место в рейтинге Ленинградской области, Гатчинский район на финале представила ученица 9 класса Гатчинского лицея№ 3 Софья Зубченко.

За три конкурсных дня ребята приняли участие в двух интеллектуальных викторинах, собрали Спилс-карту России, разработали и защитили социальный проект, прошли «Гонку героев», поучаствовали в киберспортивные соревнованиях. А еще побывали на лекциях самых известных и успешных людей России. Перед ними выступали журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов, Олимпийские чемпионы Вероника Степанова, Александра Пацкевич и Евгений Рылов, зам. председателя правительства Дмитрий Чернышенко, президент РАН Александр Сергеев, художественный руководитель - директор Государственного Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова, помощник президента РФ Владимир Мединский, представитель МИД России Мария Захарова, ген. директор корпорации «РосАтом» Алексей Лихачёв, гроссмейстер Сергей Карякин, ген. директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и многие другие

Ребята показали хороший результат и защитили честь нашего региона.

Андрей Соколов