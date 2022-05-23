Стадион ГИЭФПТ открыл летний сезон

Во время летних каникул в Гатчине на стадионе ГИЭФПТ проходит много районных и областных спортивных мероприятий: сдача нормативов ГТО, соревнования допризывной молодежи, спортивные праздники. Поэтому открытие летнего спортивного сезона прошло именно для стадиона, студенты же свой спортивный сезон открывают в сентябре, а в середине мая уже закрывают.

- Наш институт живет не сам по себе, а находится в социуме, поэтому и планы у нас более обширные, в том числе на использование нашего стадиона, - пояснила заведующая кафедрой физической культуры ГИЭФПТ, доцент, кандидат педагогических наук Александра Владимировна Шаронова. - Это наш первый опыт, и в дальнейшем, я думаю, он станет еще одной доброй традицией. В соревновательной части праздника сегодня только эстафета. Участвуют практически все факультеты высшего и среднего профессионального образования, а также представители спортивных школ. Всего около 50 человек. С погодой нам не очень повезло – на улице холодно и сыро, но, я надеюсь, мы будем находить время для встреч на нашей спортивной площадке и в солнечные дни, чтобы соревнования были еще более привлекательными для зрителей.

Главное в таких соревнованиях – пропаганда регулярных занятий физкультурой и спортом и здоровый образ жизни. По традиции с показательными выступлениями выступила команда юных акробатов Гатчинской ДЮСШ №1.

От попечительского совета Олимпийского комитета Ленинградской области соревнования летнего спортивного сезона открыл Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович Назаров. Он поздравил ребят с праздником спорта и пожелал добиться хороших личных результатов.

Азарт соревнований растопил сердца зрителей: мысли о холодной майской погоде резко сменились позитивным настроем.

В легкоатлетической эстафете победила команда агропромышленного факультета ГИЭФПТ, второе место – технический факультет, третье – факультет менеджмента.

Капитан команды-победительницы Алексей Алешкин учится на техника-механика на агропромышленном факультете ГИЭФПТ в Елизаветино. В спорте уже лет пять. В настоящее время увлекся волейболом и задумался над тем, чтобы получать еще одну профессию – преподавателя по физической культуре.

- Хорошее мероприятие. Надо поддерживать спорт, чтобы люди развивались, учились ставить цели и продвигаться вперед, - уверен Алексей.

Татьяна Можаева