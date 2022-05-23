Учащиеся Большеколпанской школы сразились в шахматном турнире

Онлайн-турнир был организован Баганской школой №1 из Новосибирской области и проходил с 26 апреля по 13 мая. В нём приняли участие 2500 детей из 55 регионов - 320 школ!

В команду Большеколпанской средней школы вошли Александр Кузнецов, Диана Романова, Александр Саулин, Игорь Иванов и Мария Коваленко. Участвуя в отборочных турах, ребята показали отличные результаты. Диане Романовой и Александру Саулину вручены сертификаты участников. Мария Коваленко и Игорь Иванов награждены дипломами I степени в региональном этапе соревнований, Александр Кузнецов получил диплом II степени в этой же номинации.

Призеры регионального этапа вышли в финал турнира, который состоялся 13 мая, и показали сильную уверенную игру в шахматных поединках с учащимися из других регионов России. Сопровождали ребят во время игры руководитель Центра образования «Точка роста» С.Ю. Мошкина и учитель информатики О.А. Венедиктова.

На протяжении всех соревнований команду поддерживали директор Большеколпанской школы И.П. Игнатьева, педагогический коллектив, родители

В свою очередь, команда Большеколпанской школы благодарит организаторов турнира и главного судьи Игоря Александровича Поддубко!