В Гатчинском районе начинают сезон борьбы с борщевиком

Программа Ленинградской области по борьбе с борщевиком реализуется на землях муниципальных образований и сельхозземлях. На всех остальных территориях борьба с борщевиком ― обязанность собственников земли.

В Гатчинском районе в программе по борьбе с борщевиком Сосновского участвуют: Большеколпанское поселение (58 га), Войсковицкое поселение (101.8 га), Вырицкое поселение (2.80 га), Елизаветинское поселение (129 га), Кобринское поселение (43.33 га), город Коммунар (65.50 га), Новосветское поселение (83.4 га), Пудомягское поселение (55 га), Пудостьское поселение (23 га), Рождественское поселение (0.6 га), Сиверское поселение (23.65 га), Сусанинское поселение (28 га), Сяськелевское поселение (31.70 га).

Жителям региона, в случае обнаружения борщевика Сосновского необходимо проверить, есть ли эти территории в заявленном перечне работ, если нет – сообщить через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» или непосредственно в администрацию поселения для включения этой территории в программу. Прием дополнительных заявок будет объявлен отдельно.