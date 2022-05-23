«ЗаБег.РФ» по Гатчине

Из года в год внимание к гатчинским стартам со стороны спортивного сообщества только растет. И в этот раз атмосфера в день забега была радостной, а погода солнечной. Благодаря четкой и слаженной работе организаторов, судей, волонтеров, партнеров и всех городских служб, получился настоящий спортивный праздник.

По центральным улицам весеннего города бежали 670 спортсменов. Их гостеприимно встречали и поддерживали волонтеры и болельщики.

Ровно в 9 часов вместе со всей страной стартовали полумарафонцы – их дистанция 21,1 км. Этот забег запомнился бескомпромиссной борьбой Владимира Созонова из Соснового Бора и прошлогоднего победителя Сергея Макаревича из Пскова. Атлеты бежали бок о бок всю дистанцию, но на финише на 3 секунды быстрее оказался Владимир Созонов. Третьем место занял Андрей Смирнов из Ленинградской области.

Гатчинские спортсмены вошли в десятку сильнейших: шестое место - Иван Гулаков из клуба «Гатчинские пробежки», седьмое место - Алексей Ерофеев и восьмое место - Александр Петров из клуба любителей бега «Сильвия».

Убедительную победу среди женщин одержала Екатерина Мигунова из Всеволожска. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил более 5 минут. На втором и третьем месте Мария Гюппенен и Валерия Гундарцова из Санкт-Петербурга. В десятке сильнейших есть и гатчинские спортсменки - Екатерина Кукко и Наталья Сапожникова.

В 11.30 и 11.32 прошли забеги на 1 км, а в 12 часов был дан общий старт на 5 и 10 км.

На дистанции 1 км победил Александр Румянцев из Санкт-Петербурга, 2 место - Никита Гуторов из Кингисеппского района, на третьем - Егор Ивойлов. В десятку сильнейших вошел Михаил Бушуев из Гатчинской школы №7. Среди женщин лучший результат показала гатчинская спортсменка Валерия Гавриловец, на втором месте - Лидия Григорьева из Санкт-Петербурга, на третьем - Полина Шишковская, представлявшая Ленинградскую область.

На дистанции 5 км также две верхние ступени пьедестала почета заняли гатчинцы: на высшую ступень поднялся Артем Рыков, представлявший Гатчинский городской спортивно-досуговый центр, второе место - Марат Кульматицкий. Третьем место - у Павла Авдеева, Ленинградская область. В десятке сильнейших еще три гатчинских спортсмена: Артур Андреев, Максим Гуща и Михаил Шаталов.

Среди женщин первыми финишировали Серафима Васильева и Маргарита Клесс из Санкт-Петербурга, на третьем месте - Анастасия Бахтина из Кингисеппского района. В ТОП-10 – Елизавета Долина из Гатчины.

На дистанции 10 км победил Андрей Попов из Выборгского района, на втором месте - Алексей Житихин, Гатчинский клуб любителей бега «Сильвия», на третьем - Павел Румянцев из Санкт-Петербурга. Женский пьедестал почета заняли Анастасия Олейник из Выборгского района, Ольга Ефремова из Ленинградской области и Ирина Маркова из Санкт-Петербурга. В десятке первых - Ворошилова Ольга из Гатчины и Елена Киселева, «Гатчинские пробежки».

Всего участники забегов на четырех дистанциях преодолели около 4 тысяч км. Средний темп составил 5,07 мин/км, а максимальный – 3,06 мин/км.

Следующий большой старт в Гатчине 21 августа – это будет пробег «Зеленый город» в Приоратском парке.

Татьяна Можаева

Фото Натальи Чикуновой