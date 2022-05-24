Операция «Нетрезвый водитель»

Целью проведения подобных мероприятий является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках рейда сотрудниками дорожно-патрульной службы организованы массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения.

Всего выявлено 6 нарушителей - водителей транспортных средств: трое управляли автомобилем в состоянии опьянения, еще двое это делали повторно, один отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет. А в случае, если водитель совершает это правонарушение повторно, наступает уголовная ответственность.