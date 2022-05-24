У гатчинских гимнасток – бронза

Участниками окружного этапа XI летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике стали около 70 юношей и девушек 11–13 лет. За право выступить в финале спартакиады боролись команды из Ленинградской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Вологодской, Новгородской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

В общекомандном зачёте спортсменки из Гатчины заняли почётное третье место. Поздравляем гимнасток – Маргариту Захарову, Элину Селюжину, Амели Островерхову и Анну Глухову, а также их тренеров – Е.М. Дмитриева, М.А. Стяжкину и Т.Ф. Бояринцеву.

«Для девочек выступление на таких крупных соревнованиях – первый серьезный опыт. Благодаря совместной, слаженной работе тренерского штаба и спортсменок, в упорнейшей борьбе наша команда смогла обойти многих соперниц и подняться на третью ступень пьедестала», - поделился тренер Евгений Михайлович Дмитриев.