Заявка на миллион

Старт второй волне конкурса «Студенческий стартап» дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что конкурс проводится в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Мы видим, что молодые ученые и предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по важным для страны направлениям. Это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 миллиону рублей», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Заявку можно подать на портале Фонда содействия инновациям по ссылке fasie.ru/studstartup до 30 июня. Она должна относиться к одной из семи тематик: цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика или креативные индустрии.

Отметим, во время первой волны конкурса, которая стартовала в феврале, заявки на конкурс подали 2,3 тысячи студентов из 78 регионов России.