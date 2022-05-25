«Белые ночи»: новые победы гиревиков

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из пяти стран. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта РФ, комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Всероссийская федерация гиревого спорта и Федерация гиревого спорта Санкт-Петербурга.

Гатчинские спортсмены добились высоких результатов в разных дисциплинах и возрастных группах.

Серебро в двоеборье среди мальчиков 2010 г.р. и младше завоевал Иван Мюлляринен. Серебро в толчке двух гирь по длинному циклу среди девушек 2004-2006 г.р. - Полина Александрова. Серебро в рывке гири среди девушек 2004-2006 г.р. - Дарья Иванова.

Бронзовыми призерами стали: Милана Карьялайнен - в толчке двух гирь по длинному циклу среди девочек 2010 г.р. и младше и Владимир Порфирьев - в двоеборье среди юношей 2004-2006 г.р.

Все ребята тренируются в отделении гиревого спорта Районной ДЮСШ у тренера-преподавателя Виталия Логинова.

- Очень рад и горжусь своими воспитанниками - не испугались, трудились и достойно выступили в международных соревнованиях, - сказал Виталий Александрович. - Большое спасибо организаторам и всем коллегам, которые привезли на соревнования своих ребят. Конкуренция была действительно жесткой, и тем весомее наши результаты. Огромная благодарность Анастасии Лазаревой, Ивану Маркову и Олесе Беликовой - своими достижениями, трудом и дружелюбием вы даете очень нужный пример подрастающему поколению гиревиков. От всей команды выражаю искреннюю признательность руководству Районной ДЮСШ и администрации Новосветского поселения за помощь и поддержку в организации поездки на соревнования.

Татьяна Можаева