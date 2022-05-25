Иксодовые кровопийцы

Чтобы не стать жертвой нападения…

Не рекомендуется садиться и ложиться на траву. После возвращения из леса необходимо тщательно осматривать тело и одежду. Лучше не заносить в дом сорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Регулярно проверяйте собак и других животных на предмет присасывания клеща.

Вакцинацию против клещевого энцефалита необходимо начинать за месяц до выезда на неблагополучную территорию. Прививка состоит из двух инъекций, минимальный интервал между которыми составляет от 14 дней до одного месяца, в зависимости от применяемых вакцин. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только из одной инъекции, далее ревакцинацию повторяют каждые три года.

Если клещ напал…

Для удаления клеща и первичной обработки места укуса следует обратиться в травматологический пункт Гатчинской больницы либо снять кровососа самостоятельно. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом, обернутыми марлей пальцами либо специальным крючком для удаления клеща как можно ближе к коже и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать;

- после извлечения клеща тщательно вымыть руки с мылом;

- при отрыве головки или хоботка клеща пораженное место обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Куда девать клеща?

Снятого клеща рекомендуется исследовать в лаборатории на зараженность боррелиями и вирусом клещевого энцефалита, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом. Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком чуть влажной ваты и направляют в лабораторию.

Исследовать клеща бесплатно можно только на возбудителя клещевого энцефалита, оставив его в Гатчинской больнице (если вы обратились туда для извлечения присосавшегося кровопийцы).

В лаборатории филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах по адресу: г. Гатчина, Госпитальный переулок, д. 15 принимают клещей на исследование на 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз. Время работы: с понедельника по четверг, с 09:00 по 16:00 (обед с 13:00 по 13:30). Исследование клеща проводится на платной основе.

Екатерина Дзюба