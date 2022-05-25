Лучший почётный караул – в Гатчине

Каждые 11 секунд в мире происходит одна хакерская атака. Взлом страниц в соцсетях происходит, как правило, для выманивания денег. Мошенники рассылают спам и публикуют фейковые сообщения с просьбой о помощи, или шантажируют самого владельца напрямую. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напоминают, как защитить свой профиль от «угона».