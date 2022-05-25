Лучший почётный караул – в Гатчине
Команда военно-патриотического клуба «Отчий край», базирующегося в Центре творчества юных г. Гатчины, вновь доказала, что лучший молодежный почетный караул в Ленинградской области выполняет свою почетную миссию в городе воинской славы Гатчине.
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В Сосновом Бору в Центре патриотического воспитания прошел третий смотр-конкурс Почетных караулов среди школьников, студентов, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области.
Свою выучку продемонстрировали семь команд – это самые лучшие, достойные и физически выносливые ребята из Тосненского, Волосовского, Гатчинского районов и Соснового Бора.
По итогам конкурса первое место вновь заняла команда военно-патриотического клуба «Отчий край». Большой кубок победителя уехал в Гатчину.
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