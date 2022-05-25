Последний долгострой Гатчины введен в эксплуатацию

«Благодаря нашим партнерам — компании КВС — введен в эксплуатацию первый долгострой в этом году — последний на территории Гатчины. Более того, это первый дом, который завершила Дирекция комплексного развития территорий в качестве технического заказчика. Предстояло достроить несколько этажей, заменить устаревшие коммуникации и проложить новые, исправить ошибки в проектной документации. Сегодня дом, наконец, достроен и уже летом свои ключи начнут получать первые дольщики», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Напомним, жилой комплекс «Дом в Гатчине» с 2010 года возводила ИСК «ЖилСоцСтрой». Квартиры в доме купили 87 человек. Они должны были получить свои ключи в 2012 году, однако застройщик не справился со своими обязательствами. Техническим заказчиком завершения строительства проблемного объекта выступила Дирекция КРТ Ленинградской области выступила. Работы производились силами инвестора, привлеченного Правительством региона.