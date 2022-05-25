Программа, с которой выступил оркестр гатчинских музыкантов, была составлена из восьми произведений и включила в себя «Рапсодию на русские темы» Александра Абашонка, марши Георгия Свиридова и Игоря Цветкова, вальс из кинофильма «На войне как на войне» и всем известные песни « Дороги», «Соловьи России», «В городском саду» и «Городская прелесть осанки» композитора Кьяры, которые исполнил солист Владимир Майер. Дирижировала оркестром Анастасия Прокопьева.

После погружения оркестром из 22-х человек в волшебный мир музыки в зале звучали бурные аплодисменты, крики «Браво!», а один из зрителей сказал: «Теперь можно сразу в бой!» И это высшая похвала из уст военных, у которых концерты проходят через день.

Хочу поблагодарить начальника госпиталя и заведующую клубом госпиталя Ирину за радушный приём и помощь в организации концерта, и, конечно, Алексея Кучуганова за предоставленный транспорт.

Выражаем благодарность директору Центра творчества юных г. Гатчины О.Н. Цукановой , заведующей Гатчинской городской филармонии Н.В. Корбут , директору Гатчинской музыкальной школы имени М.М. Ипполитова-Иванова А.И. Церру, заведующей учебной частью заслуженному работнику культуры Н.М. Брусенцевой и всем участникам концерта за чёткую гражданскую позицию, достойную уважения.

Не устаём благодарить наших жителей за оказанную гуманитарную помощь, которую они регулярно приносят в точки сбора. Уже отправили четвертую партию груза, в которой были одежда, постельные принадлежности, продукты питания, обувь, лекарства, медикаменты, памперсы, корм для животных и канцелярские товары. Разнообразие груза продиктовано тем, что наши военные не проходят мимо живущих в Мариуполе людей, попавших сегодня в беду, делясь с ними всем, что имеют. Ученики 4б класса гимназии им. К.Д. Ушинского вместе с классным руководителем С.М. Букиной сделали конверты из цветной бумаги и написали письма солдатам, которые тоже были отправлены с последним грузом.

Благодарим: Т.Н. Полыбенко, И.В. Телегина, Е.А. Тимофееву, Т.В. Тулаеву, ИП Володенкова и других жителей г. Гатчины, пожелавшими остаться неизвестными.

От инициативной группы Лариса Конеченкова