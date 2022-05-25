В Гатчине стартовал ремонт дворов

На сегодня по результатам конкурсных процедур определены подрядчики на 10 объектов. Уже кипит работа во дворе дома №50 по ул. Чкалова и параллельно на большой дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами №5 и д.5А по ул. Радищева и домом №16 по ул. Урицкого. К ремонту этих гатчинских дворов приступила петербургская компания ООО «Северо-Западная ремонтно-строительная компания».

Двор, граничащий с Приоратским парком у старого деревянного дома №50 по ул. Чкалова, не узнать. По контракту на благоустройство этого двора будет направлено 2,3 млн рублей. Объем работ выполнен большой.

- Мы здесь работаем две недели. Произвели вырезку грунта, отсыпали песком, щебнем. Сегодня, 24 мая, происходит асфальтирование в два слоя. В данный момент положен нижний слой. Сегодня же положим еще один. С нуля была сделана пешеходная дорожка – уложена тротуарная плитка, подсыпан газон на полметра от бордюра и засеяна трава. На следующий день закончим благоустройство, уберем строительный мусор - и все, - рассказал руководитель строительного отдела Андрей Сергеевич Голубев.

Этот же подрядчик выиграл конкурс на ремонт еще четырех дворовых территорий. Их объекты расположены по адресам: ул. Рощинская, д.21 (у подъездов 7 и 8); ул. Профессора Русинова, д.8, д.10, д.12, д.14; ул. Рощинская, д.32, д.36; ул. Слепнева, д.21, д.23; ул. Нестерова, д.6/8 и ул. Григорина, д.11.

Как отметил Андрей Сергеевич, приступить к работам в этих дворах они смогут, как только получат разрешение от смежных служб – «Водоканала», «Тепловых сетей», электриков.

- Смысла задерживаться с ремонтом у нас нет. Техника у нас своя, специалисты есть. Мы готовы к продолжению работ. Там, где организационные вопросы будут решены быстрее, в тот двор и зайдем в первую очередь, - пояснил Андрей Сергеевич.

Четыре дворовых территории в этом году должна отремонтировать компания ООО «ДСК «Патриот». У подрядчика большой фронт работ: ремонт дворового проезда и устройство парковки во дворе многоквартирного дома №3 по ул. Генерала Сандалова, благоустройство территории во дворе д.2 по ул. Рощинской, устройство детской площадки и пешеходной дорожки во дворе д.2Б по ул. Рощинской и благоустройство территории, прилегающей к зданиям по адресу: ул. К. Маркса, д.54, д.58; ул. Гагарина, д.19, д.21; ул. Киргетова, д.15. ООО «ДСК «Патриот» планирует приступить к работам 1 июня.

Общая стоимость выполнения работ по контрактам составляет более 34 млн рублей, а срок выполнения – третий квартал 2022 года.

Татьяна Можаева