Молодые учителя: «Не «Гуглом» единым…»

16 и 17 мая Гатчина принимала III Всероссийский форум молодых педагогов из 70 субъектов Российской Федерации. В Форуме приняли участие 250 специалистов, плюс более трех тысяч молодых учителей присоединились к мероприятиям дистанционно. Впервые в истории в Форуме участвовали молодые педагоги из Донецкой и Луганской республик.

Среди участников Форума большинство составили учителя начальных классов, истории и обществознания, иностранных языков. Приехали на Форум и молодые педагоги-психологи, педагоги-логопеды, педагоги дополнительного образования, молодые директора и завучи. Городские школы представляли 78% участников, сельские – 22%. Средний возраст – 27 лет, средний педагогический стаж – пять лет.

Молодые учителя познакомились с эффективными педагогическими практиками, узнали мнение экспертов по широкому кругу вопросов современного образования. Важной частью мероприятия стало общение с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в формате видеоконференцсвязи. Министр подчеркнул значимость современного молодого учителя для российской системы образования и ответил на актуальные вопросы.

Команда «под ключ»

В рамках Форума 17 мая в театральном зале Гатчинского дворца состоялось пленарное заседание на тему «Педагог: профессия, призвание, искусство» с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, замминистра просвещения РФ Анастасии Зыряновой и председателя областного комитета общего и профессионального образования Вероники Ребровой.

В зале собрались победители, призеры и лауреаты профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса «Учитель года России», председатели советов молодых педагогов региональных и межрегиональных организаций Общероссийского профсоюза образования, представители молодежных общественных педагогических организаций из регионов России.

Выступая с приветственным словом, Александр Дрозденко поблагодарил Министерство просвещения за поддержку мероприятия и сообщил о принятом решении: Форум молодых педагогов будет ежегодным, а Гатчина – его столицей.

Глава региона подчеркнул, что образование должно эволюционировать, и оно не может меняться, если не приходят свежие кадры:

- Система работает тогда, когда происходит обновление. Хотя я с большим уважением отношусь к опытным педагогам. Для меня как для губернатора очень важно, чтобы система образования в Ленинградской области сочетала в себе сплав молодости и опыта. Пусть возникают споры и дискуссии между корифеями и молодыми учителями, ведь именно это является двигателем процесса реформирования образования.

Но, как заметил губернатор, чтобы человек пришел в профессию, нужно многое сделать еще на школьном этапе:

- Очень радует, когда в наши школы возвращаются выпускники – в качестве молодых учителей. Должна быть целая система подхода к формированию личности, которая в будущем станет педагогом. Надо больше внимания уделять практической работе. Может быть, стоит идти на риск и отправлять на практику после первого курса, чтобы студент понял, что такое школа, детский сад, педагогический коллектив.

Александр Дрозденко подчеркнул необходимость стимулирования притока людей в систему образования – аналогично тому, как сейчас в Ленобласти стимулируются кадры в медицинской сфере:

- Мы решаем вопрос льготной ипотеки, чтобы молодые учителя получали жилье. Действует система «земский учитель». Но эта работа должна быть системной. У нас есть уже интересный опыт, и мы будем его тиражировать: команда «под ключ», когда в новую школу или детский сад приходит сразу весь коллектив, целая команда. Потом из этих молодых кадров формируются руководители. У нас уже есть школы, где молодые ребята стали руководителями. И создаются юрлица на базе нескольких садов и школ, в которых молодежь руководит целыми центрами образования.

Отдельно губернатор остановился на вопросе патриотического воспитания детей и оценки происходящих в стране событий:

- Некоторые считают, что младшие дети должны быть вне политики, вне идеологии, и заниматься патриотическим воспитанием можно только со старших классов. Но любовь к родине нужно прививать с пеленок! Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, своего края, города, народа.

Отвечая на вопрос ведущего, губернатор назвал условия престижности профессии учителя:

- Тут несколько слагаемых: моральные и материальные. Эта работа должна хорошо оплачиваться и иметь бонусы: возможность развиваться творчески, двигаться по карьерной лестнице, улучшать свое социальное положение. Должно быть бесплатное переобучение и повышение квалификации, получение жилья. Профессия должна уважаться обществом.

Советника по воспитанию – в каждую школу

О задачах, которые сегодня стоят перед системой образования, рассказала заместитель Министра просвещения РФ Анастасия Зырянова:

- Одна из основных задач – воссоздание единого образовательного пространства, которое за последние годы было изрядно утеряно. Образовалась масса учебных программ, колоссальная вариативность учебников. В июле прошлого года Минюст зарегистрировал стандарты начального общего и основного общего образования. Сейчас в реестре – 48 рабочих программ по всем предметам, в том числе углубленного изучения. Чтобы учителя могли взять готовые программы из реестра и работать по ним. А уроки каждый проведет, как сочтет нужным, педагог – профессия творческая.

Анастасия Владимировна рассказала, что со следующего учебного года в практику работы школ вводятся так называемые «Разговоры о важном». Разговоры должны включать общефедеральную повестку и региональную, муниципальную – на уровне конкретной школы.

Важная тема – повышение квалификации. Сейчас педагоги начали проходить обучение на платформе Министерства просвещения. С 2023 года вступят в действие новые квалификационные категории: педагог-методист и педагог-наставник. Название говорит само за себя.

Также завершается первый год реализации проекта «Советники по воспитанию». Он реализуется пока только в 10 субъектах, но будет расширен – советники по воспитанию появятся во многих школах.

- Профессия педагога предполагает постоянное совершенствование и поиск новых методик преподавания, новых подходов. Если говорить об изменениях в образовании, то ключевой фигурой являетесь вы, уважаемые педагоги. Своей ежедневной деятельностью вы делаете мир лучше, позволяя всем детям раскрыть свои таланты и способности, – отметила Анастасия Зырянова.

Перевести родителей из категории потребителей

После выступления гостей перешли к обсуждению результатов работы секций. Педагоги делились впечатлениями, высказывали пожелания. Выступали преподаватели разных предметов – обществознания, иностранного языка, физкультуры, информатики, математики, учителя начальных классов, и все – из разных уголков России.

Обсуждалась функциональная грамотность: что это такое и зачем она нужна. Как заметила Анастасия Зырянова, функциональная грамотность важна для применения теоретических знаний на практике. В противном случае даже простые задачи будут загонять наших детей в тупик. С чем, например, учителя уже сталкивались на экзаменах: площадь круга дети определить могут, а площадь круглой лужайки – нет…

Представители педагогической молодежи подняли вопрос работы с родителями, перед которыми начинающие педагоги часто оказываются беззащитными. Как помочь молодому учителю взаимодействовать с родителями? Возможно, нужна памятка с конкретными фразами. И чтобы к этому подключилась единая психологическая служба, чтобы опытные педагоги-психологи разработали рекомендации.

Александр Дрозденко справедливо заметил, что на все случаи жизни памятку не напишешь:

- Надо донести до родителей, что они являются такими же наставниками. И перевести их из категории заказчиков в категорию партнеров.

Кто кому наставник?

Молодой классный руководитель 10 класса поднял вопрос об эффективном классном руководстве. Оказывается, этому никто не учит. Начинающий учитель приходит в класс и ничего не знает: как, собственно, этим классом руководить? Нужны помощники, наставники, причем на систематической основе.

В свою очередь, молодые педагоги тоже готовы к наставничеству. Как заметили выступающие, нередко современное оборудование в школах …покрывается пылью, потому что преподаватель «старой закалки» не умеет им пользоваться.

- Мы научим, как сделать процесс обучения и воспитания более живым, как пользоваться современными технологиями, – предлагают молодые учителя.

…В обсуждении работы секции «Как и о чем говорить с детьми» снова подняли вопрос патриотического воспитания. Анастасия Зырянова упомянула, что со следующего учебного года каждая неделя в школах страны будет начинаться с подъема государственного флага и исполнения гимна. Но как сделать так, чтобы этот процесс не стал пустой формальностью?

Губернатор Александр Дрозденко считает, что помогать школе заниматься патриотическим воспитанием должны все. И начинать надо с изменения окружающей среды:

- Если в школе течет крыша и разбит унитаз, мы любовь к малой родине не воспитаем. Один флаг и гимн не сработают. Трудно воспитать патриота в неподобающих бытовых условиях. Программа реновации школ родилась в Ленинградской области десять лет назад, и вот это все вместе с поднятием флага и должно работать на патриотическое воспитание. Когда родители увидят, что вокруг все меняется, они тоже начнут по-другому относиться к этой теме.

Кроме того, обсуждался вопрос, как говорить с детьми о подвигах времен Великой Отечественной, если для современного ребенка это события давно минувших дней.

Александр Юрьевич считает, что начинать следует с посещения военно-исторических музеев, которых в Ленинградской области достаточно. После интересной экскурсии дети смогут лучше воспринимать информацию.

Методический десант на Донбасс

Губернатор рассказал, что принято решение взять шефство над городом Енакиево Донецкой области, пострадавшим в результате военных действий. Прибывшая оттуда делегация 47 региона поделилась впечатлениями от разрухи и бедственного положения восьми городских школ, которые технический прогресс обошел стороной.

Участники Форума – члены Ассоциации молодых педагогов тут же вызвались организовать методический десант в подшефный город и пригласить учителей Донбасса к нам. Александр Дрозденко поддержал эту идею. Тем более, что уже запланировано оснастить все восемь школ современными компьютерами и программным обеспечением – в связи с этим, конечно, понадобится методическая помощь. Дети в Енакиево учатся по российской системе, но надо будет выделить группу преподавателей, которые поедут туда и помогут все обустроить:

- При внедрении современной цифровой среды там без нашей помощи точно не обойтись, – заметил губернатор. – 200 детей из Енакиево мы примем у себя в летнюю оздоровительную кампанию, чтобы наши педагоги заодно определили их образовательный уровень.

В ходе дискуссии затрагивался вопрос конкуренции учителя и интернета. Как оставаться авторитетом для ученика, если «Гугл» априори знает больше? На это участники Форума ответили так: «Да, «Гугл» знает больше. Но он никогда не научит отличать хорошее от плохого…»

…Завершился Форум «Ярмаркой педагогических идей» и «Вечером дружбы», где участники обменялись полезными книгами, пообщались в неформальной обстановке и обсудили впечатления. Расстались – до встречи в будущем году.

Екатерина Дзюба