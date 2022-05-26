«Парад талантов» в Гатчинском Доме культуры

Праздник начинался уже в холле Дома культуры, где гостям предложили разгадать кроссворд на знание всех творческих коллективов. Как вы думаете, сколько их в гатчинском Доме культуры? Целых 27! Среди них семь детских объединений, четыре молодежных и девять взрослых. А еще здесь есть семь клубов по интересам. И все это – один большой и творческий Дом культуры!

По задумке организаторов праздника, на время отчетного концерта зрительный зал Дома культуры превратился в Гатчинскую галерею искусств. В ней было пять «залов», по которым гостей провел очаровательный экскурсовод. По его словам, все работники этого «музея» верят в то, что экспонаты галереи могут слышать и даже… говорить. Неудивительно, ведь в стенах хранилища искусств порой случаются невероятные чудеса!

На этот раз двери в галерею искусств открыл танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» - композицией «Однажды в музее». Первый «зал», куда вошли посетители, назывался «Родная земля». В нем были представлены «экспонаты», посвященные любви к родным краям. А любовь в этом «зале» выражалась в виде искусства песни и танца.

Ансамбль бального танца «Партита», вокально-эстрадная студия «Маленькая страна», академический хор ветеранов войны и труда, хореографическая студия «Серебряное озеро» – каждый из этих коллективов признавался в любви к Родине по-своему, но очень проникновенно.

Следующий «зал» галереи искусств был посвящен мечтам (ну как же без них!) Об этом «рассказали» и спели вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», студия сольного пения, женский академический хор «Акварель».

В третьем «зале» было особенно оживленно, ведь здесь были представлены «экспонаты» из цикла «Культура народа». Ох, как на самом деле богата культура нашего народа! Зрителям в зале было трудно усидеть под зажигательное «Гусли-Буги» в исполнении фольклорного коллектива «Коляды» и ансамбля гусляров «Перезвон». А уж как зажгли темпераментные артисты фольк-шоу «Лазурица», исполнив несколько русских народных песен!

Культура народа — это не только радость и веселье, но еще и память о самых тяжелых периодах его жизни. Несколько произведений из своей коллекции песен военной поры исполнил хор «Гатчанка».

В «зале» под названием «Герои искусства» были представлены инсталляции, связанные со звездами эстрады, а также любимыми литературными и кинематографическими героями, на которых выросло несколько поколений. С этими «экспонатами» гостей праздника познакомили танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», студия сольного пения», народный цирк «Гротеск» и вокально-эстрадная студия «Маленькая страна».

Никто не будет спорить, что ни одно искусство не живет без чувства радости и наполненности жизнью. Каждый из «экспонатов» галереи искусств находит вдохновение от всего, что его окружает. Именно этим вдохновением можно было напитаться в последнем «зале» гатчинской галереи, который назывался «Веселая феерия». По-настоящему феерично выступили хореографическая студия «Серебряное озеро», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», ансамбль бального танца «Партита» и народный цирк «Гротеск».

Экскурсия по Гатчинской галерее искусств закончилась, но творческая жизнь продолжается. Гатчинский Дом культуры приглашает горожан и гостей города на все свои мероприятия, среди которых и концерты, и фестивали, и конкурсы, и спектакли, и смотры и многое-многое другое.

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Подготовила Юлия Лысанюк