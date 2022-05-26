Перспективы развития предприятий Войсковицкого поселения

По словам производственников, в настоящее время рабочий процесс на предприятиях проходит в штатном режиме с перспективами развития.

Племенная птицефабрика «Войсковицы» готовится отметить в 2022 году 55-летний юбилей. С момента своего основания она специализируется на производстве инкубационного яйца кур мясных пород. Получаемое на птицефабрике двухлинейное яйцо используется для комплектации птицефабрики «Северная» Кировского района. В рамках Российского Инвестиционного Форума - 2020 состоялось подписание соглашения с правительством Ленинградской области об установлении долгосрочного сотрудничества. В частности, в планах строительство производственной площадки по производству инкубационного яйца, расположенной в массиве «Агротехника в Тосненском районе.

Проект предусматривает строительство производственной площадки площадью 172,6 га, на которой будут расположены 12 двухзальных птичников для выращивания молодняка, содержания племенного стада и производства инкубационного яйца, обеспечивающих годовую производственную мощность в 44 400 000 инкубационных яиц. Для поддержания работы новой производственной площадки племенной птицефабрики предусмотрено создание 125 новых рабочих мест. В настоящее время ведутся проектные и строительные работы, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2023 года.

ООО «Торус» — крупный производитель и поставщик комплексных решений для обеспечения чистоты и гигиены. 20 лет компания «Торус» производит и поставляет на российский рынок санитарно-гигиеническую продукцию. В 2021 году компания принимала участие в нацпроекте «Производительность труда», развивая на своем производстве принципы бережливых технологий.

В марте 2020 года компания ввела в эксплуатацию цех по производству химической продукции и в пандемию активно поставляла на российский рынок дезинфицирующие средства.

Сейчас ООО «Торус» инвестирует в расширение производства и внедрение современных технологий, реализует вторую очередь производственного комплекса с запуском собственной бумагоделательной машины, что позволит существенно увеличить объем выпускаемой продукции, создать 150 рабочих мест.

Пресс-служба администрации Гатчинского района