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Сергею Новосёлову присвоено звание «Почётный гражданин Гатчинского района»

На заседании Совета депутатов Гатчинского района 20 мая были приняты традиционные для мая решения - о присвоении звания «Почетный гражданин Гатчинского района» и награждении знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района».

Рубрики:  Общество

Депутатами единогласно принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Гатчинского района» главному врачу Гатчинской службы скорой помощи, отличному специалисту и руководителю, чуткому и внимательному человеку Сергею Новоселову. С ходатайством о выдвижении его кандидатуры выступил Совет ветеранов войны и труда Гатчинского района.

Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» принято решение наградить заместителя главы администрации Гатчинского района Владимира Норкина и генерального директора АО «Гатчинское» Александра Лебедева.

Представляя номинантов, глава Гатчинского района Виталий Филоненко, в том числе подчеркнул большой личный вклад Владимира Алексеевича Норкина в привлечение крупных инвестиций на территорию района. Также он отметил, что Александр Владимирович Лебедев – современный руководитель одного из лучших сельхозпредприятий, человек с активной гражданской позицией умело возглавляет работу совета директоров предприятий АПК Гатчинского района.

По традиции чествование награжденных состоится в День рождения Гатчинского района.

Татьяна Можаева